Українські воїни подякували британцям за підтримку пронизливим віршем (відео)

У Всесвітній день поезії, 21 березня, українські військові-поети здійснили потужний жест вдячності Великій Британії за її непохитну підтримку України у боротьбі з російським агресором. П'ятеро талановитих митців, які сьогодні боронять країну на передовій або не так давно носили військову форму, разом прочитали культовий вірш Вільяма Ернеста Генлі "Нескорений" (англ. "Invictus").

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, опубліковане UNITED24 .

До символічного відео долучилися відомі українські поети та військовослужбовці: Павло Вишебаба, Микола Антощак, Олексій Каркачов, Артур Дронь, а також письменник і колишній військовослужбовець Павло Матюша.

Їхні голоси, сповнені сили та віри, прозвучали як щира подяка британському народу та уряду за всебічну допомогу Україні у цей важкий час.

Вірш "Invictus", написаний у 1875 році, є символом стійкості, мужності та незламної волі до перемоги, навіть перед обличчям найскладніших випробувань. Його рядки як ніколи актуальні для українського народу, який героїчно протистоїть агресору.

Обравши саме цей вірш для свого звернення, українські військові поети підкреслили не лише свою вдячність Британії, але й нагадали світові, що боротьба за свободу та незалежність нашої країни триває.

Текст вірша "Нескорений":

Попри ніч нескінченну, що вкрила весь світ,

Попри прірви глибокі, що збільшують гніт,

Попри все, буду вдячним я завжди богам,

Непокорним залишусь, не здамся я вам.

Крізь незгоди, що братимуть мене в полон,

Не здолати мене, не піду на поклон.

Крізь нещастя й біди, що матиму знов,

Голови не схилю я, лишайте цю кров.

В цьому місці знайомі всім сльози і біль,

Нависає над нами диявольська тінь,

Крізь роки ця загроза шукає нас всіх,

Та не знайде вона,хай залишить цей гріх.

Неважливо наскільки притиснуть мене,

Покарань не минути, важливо одне:

Назавжди володар я долі своєї,

Господар душі я і волі моєї.

Цей зворушливий проєкт став ще одним свідченням міцних зв'язків між Україною та Великою Британією, заснованих на спільних цінностях свободи та демократії.

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