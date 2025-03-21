Розовий з "Ліги сміху" зізнався, як живе після важкого поранення: "Думали, що не протягну і 10 днів"

Віктор Розовий, який став відомим як комік з "Ліги сміху", захищав Україну на фронті. Рівно рік тому він отримав важке поранення, внаслідок якого гуморист дивом залишився в живих, а нині його реабілітація триває.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Розовий розповів, як він нині живе та чи вдається йому відновлюватися після поранення.

В якому стані нині Розовий

"Сьогодні пройшов рівно рік, як я отримав поранення, а це значить, що сьогодні у мене другий день народження. Вітайте мене. З позитивного: відновлення та прогрес у мене може відбуватись постійно і немає термінів, після яких він зупиниться, головне самому не зупинятись і працювати!" - написав Розовий.

"З негативного: поранення важке, відповідно ця реабілітація буде довгою, але… Сьогодні я дізнався, що в першій моїй реанімації, в яку мене привезли, думали, що я не протягну і 10 днів. А зараз, рік після поранення, я вчусь приймати себе таким яким я є. Тільки не плутайте це зі схожим процесом у жінок, які комплексують через вагу, зріст розмір грудей і т.д. У мене якби складніша ситуація, трошки", - зазначив він.

За словами гумориста, нині йому доводиться, "нагадувати" своєму тілу, як рухатися. Втім, Віктор зазначає, що це не найгірше, що це з ним могло статися. Він міг загинути, адже поранення було дуже серйозним.

"А саме: ліві кінцівки забули як виконувати певні рухи і я зараз намагаюсь їм все пояснити, важко стояти, бо мене хитає, стопи вигинаються, коли стою, але це все дрібниці порівняно з тим, що був реальний шанс забаранитись. Ну і голова шита-перешита, але головне - всі труднощі плинні", - резюмував Розовий.

Зірка "Ліги сміху" показав наслідки поранення (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Що відомо про Віктора Розового

Український комік був учасником команди "Загорецька Людмила Степанівна". Вона перемогла у третьому сезоні "Ліги сміху". На початку повномасштабної війни РФ проти України Розовий встав на захист нашої країни та вирушив на фронт у складі 3-ї штурмової, а потім отримав поранення.

Віктор Розовий (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

"Я воював з березня 2022 року, брав участь у другій спробі сухопутної деблокади Маріуполя, потім - звільнення Херсона, Бахмут, бої за канал - там убив першого (росіянина). Авдіївка, Орлівка - там поранили", - говорив Віктор.

Нещодавно Розовий повернувся в "Лігу сміху", він став новим редактором проекту.

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