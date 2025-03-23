У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина
У Києві зросла кількість жертв внаслідок нічної російської атаки дронами по столиці. Серед трьох загиблих 5-річна дитина, також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці підтвердили, що падіння уламків дронів зафіксовано у кількох районах столиці. Зокрема:
- у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;
- у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;
- у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;
- у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян;
- у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на території лісосмуги.
Наразі слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях, допомагають людям та документують наслідки чергового нападу РФ на столицю України.
Нічний обстріл Києва та області
Зазначимо, що у нічному звіті ДСНС надзвичайники вказували, в яких районах і де саме були пожежі. Також станом на той час було відомо, що в столиці загинули двоє людей, а постражалих було сім.
Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
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