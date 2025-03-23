У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина

У Києві зросла кількість жертв внаслідок нічної російської атаки дронами по столиці. Серед трьох загиблих 5-річна дитина, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Наразі слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях, допомагають людям та документують наслідки чергового нападу РФ на столицю України.

Нічний обстріл Києва та області

Зазначимо, що у нічному звіті ДСНС надзвичайники вказували, в яких районах і де саме були пожежі. Також станом на той час було відомо, що в столиці загинули двоє людей, а постражалих було сім.

Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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