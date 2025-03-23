В дом популярного украинского актера в Киеве попал вражеский дрон: в каком он состоянии

23 марта российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками, в результате чего произошло повреждение домов и есть пострадавшие. Один из дронов попал в дом известного украинского актера Андрея Исаенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу звезды "Жіночого лікаря".

"Сегодня ночью прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие", - написал актер.

Также он сообщил, что жители его района открыли банковский ящик для помощи пострадавшим. Дом Андрея Исаенко повредил дрон РФ (фото: facebook.com/dva.metra)

Актер призвал всех неравнодушных присоединиться и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Помочь можно по ссылке.

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Что известно об Андрее Исаенко

38-летний Исаенко имеет почетное звание заслуженного артиста Украины и является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.

В личной жизни актер счастлив в браке с известным режиссером Олесей Моргунец-Исаенко. Вместе они воспитывают 7-летнюю дочь. Андрей Исаенко с семьей (фото: instagram.com/isaenko_andri)

Среди самых известных работ знаменитости - роли в фильмах и сериалах "В воскресенье утром зелье копало", "Женский доктор", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Щедрик" и "Киборги. Герои не умирают".

Последствия массированной атаки России шахедами на Киев

В результате атаки вражеских беспилотников на Киев в нескольких районах города зафиксированы значительные разрушения. Полицейские документируют последствия удара, а на местах событий работают спасатели ГСЧС и взрывотехники.

По состоянию на утро 23 марта известно о трех погибших. Среди жертв - 5-летний ребенок. Количество раненых возросло до 10.

По данным КГВА, среди погибших - отец и дочь, а также женщина. Самому младшему пострадавшему ребенку всего 11 месяцев.

Обломки дрона "Шахед" попали в верхние этажи жилого дома и нежилое здание в Днепровском районе. Повреждены квартиры на шестом этаже многоэтажки и заведение питания.

В Голосеевском районе обломки беспилотника упали на промышленную зону, вызвав пожар в офисно-складском здании. Также загорелся металлический контейнер.

В Подольском районе был поврежден многоэтажный дом - на 20-м этаже произошло возгорание.

В Шевченковском районе беспилотник повредил шесть автомобилей.

На местах трагедии пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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