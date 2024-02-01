Будинок Андрія Шевченка постраждав від ударів по Києву

Відомий футболіст Андрій Шевченко, який днями офіційно став президентом УАФ , розповів, що його будинок у Києві постраждав від обстрілів. Як виявилося, за час повномасштабної війни РФ проти України оселю чоловіка неодноразово могли зруйнувати окупанти.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Шевченко розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир".

Це не вперше

Під час інтерв'ю журналіст пригадав розмову із Шевченком перед початком запису бесіди. Як виявилося, футболіст зізнавався, що через російські обстріли в його будинку "вилітали" вікна. Це сталося під час серйозних ударів окупантів по Києву.

"Так, з будинком поруч. Це ж не в перший раз такі ситуації за два роки", - розповів Шевченко.

Легендарний футболіст розповів про свій будинок у Києві (скріншот)

Втім, футболіст зазначив, що його це не лякає. За словами Шевченка, він хоче допомагати Україні.

"Я зробив вже свій вибір, я ж сказав. Я зробив цей вибір за два-три дні після початку повномасштабної війни. Правильно казати, що війна почалася у 2014-му році. Це так", - наголосив президент УАФ.

"Я сказав, що я буду допомагати, буду розмовляти, я буду розказувати. Я хочу бути тим голосом, що розказує правду про те, що є в Україні. Після мого першого приїзду і спілкування з друзями, спілкування з військовими, які якраз і стоять на першій лінії, я зрозумів, що це треба робити постійно", - додав футболіст.