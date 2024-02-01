Екс-футболіст збірної України став головним тренером ФК у Росії: про кого мова

Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України, який на початку повномасштабного вторгнення жив у Маріуполі, раптово "виплив" у Санкт-Петербурзі, де став головним тренером російського футбольного клубу "Зірка". Йдеться про футболіста Геннадії Орбу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на повідомлення на офіційному сайті футбольного клубу команди другої ліги "Зірка".

Колишній тренерський склад "Зірки", до якого входили колишні українські футболісти Геннадій Зубов та Віталій Віцинець, відправлений у відставку.

Геннадій Орбу народився 1970 року в Макіївці. Військову службу проходив у Дніпрі. Починав грати у команді "Бажанівці" у Макіївці як півзахисник, 1992 року його запросили до "Шахтаря". У складі цього ФК він відіграв чотири сезони, провів 106 матчів та забив 12 голів.

У 1996-1997 провів один сезон у російському клубі "Ротор", потім знову повернувся до "Шахтаря". Влітку 2000 року спочатку перейшов у "Ворсклу", потім - у саратовський "Сокіл", де у 2002 році завершив ігрову кар'єру.

1994 року отримав запрошення до національної збірної України, зіграв у матчі проти збірної Естонії. З 1994 по 1997 грав за збірну України, брав участь у 17 матчах.

2003 року повернувся до донецького "Шахтаря" як тренер-селекціонер, де залишився працювати до 2009 року. У 2013 році став головним тренером молодіжної команди "Шахтаря", а потім став тренером "молодіжки" "Севастополь". Згодом став головним тренером "Севастополя". Дворазовий володар Кубка України - у 1995 та 1997 роках.

Геннадій Орбу (скриншот)

На початку повномасштабного вторгнення 53-річний Геннадій Орбу жив разом із сім'єю у Маріуполі, де працював тренером. Лише через три тижні він зміг із дружиною та дітьми вибратися з окупованого міста – до окупованого Бердянська. А тепер він опинився у Санкт-Петербурзі.

"Наш клуб підписав контракт з новим головним тренером. Ним став Геннадій Григорович Орбу. Екс-футболіст донецького "Шахтаря", "Ротора", "Сокола" та збірної України. Триразовий срібний призер чемпіонату України, двічі володар Кубка України, бронзовий призер чемпіонату Росії й двічі включався до списку 33 кращих футболістів України, раніше спеціаліст працював з багатьма клубами, включаючи донецький "Шахтар" і грузинський "Колхеті-1913", - сказано в повідомленні клубу.