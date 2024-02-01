Дом Андрея Шевченко пострадал от ударов по Киеву

Известный футболист Андрей Шевченко, на днях официально ставший президентом УАФ , рассказал, что его дом в Киеве пострадал от обстрелов. Как оказалось, за время полномасштабной войны РФ против Украины жилье мужчины неоднократно могли разрушить оккупанты.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Шевченко рассказал в интервью для YouTube-канала "Бомбардир".

Это не впервые

В интервью журналист вспомнил разговор с Шевченко перед началом записи беседы. Как оказалось, футболист признавался, что из-за российских обстрелов в его доме "вылетали" окна. Это произошло во время серьезных ударов окупантов по Киеву.

"Да, с домом рядом. Это же не в первый раз такие ситуации за два года", - рассказал Шевченко.

Легендарный футболист рассказал о своем доме в Киеве (скриншот)

Впрочем, футболист отметил, что его это не пугает. По словам Шевченко, он хочет помогать Украине.

"Я сделал уже свой выбор, я же сказал. Я сделал этот выбор через два-три дня после начала полномасштабной войны. Правильно говорить, что война началась в 2014-м году. Это так", - подчеркнул президент УАФ.

"Я сказал, что я буду помогать, буду разговаривать, я буду рассказывать. Я хочу быть тем голосом, который рассказывает правду о том, что есть в Украине. После моего первого приезда и общения с друзьями, общения с военными, которые как раз и стоят на первой линии, я понял, что это нужно делать постоянно", - добавил футболист.