Дом Андрея Шевченко пострадал от ударов по Киеву
Известный футболист Андрей Шевченко, на днях официально ставший президентом УАФ, рассказал, что его дом в Киеве пострадал от обстрелов. Как оказалось, за время полномасштабной войны РФ против Украины жилье мужчины неоднократно могли разрушить оккупанты.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Шевченко рассказал в интервью для YouTube-канала "Бомбардир".
Это не впервые
В интервью журналист вспомнил разговор с Шевченко перед началом записи беседы. Как оказалось, футболист признавался, что из-за российских обстрелов в его доме "вылетали" окна. Это произошло во время серьезных ударов окупантов по Киеву.
"Да, с домом рядом. Это же не в первый раз такие ситуации за два года", - рассказал Шевченко.
Легендарный футболист рассказал о своем доме в Киеве (скриншот)
Впрочем, футболист отметил, что его это не пугает. По словам Шевченко, он хочет помогать Украине.
"Я сделал уже свой выбор, я же сказал. Я сделал этот выбор через два-три дня после начала полномасштабной войны. Правильно говорить, что война началась в 2014-м году. Это так", - подчеркнул президент УАФ.
"Я сказал, что я буду помогать, буду разговаривать, я буду рассказывать. Я хочу быть тем голосом, который рассказывает правду о том, что есть в Украине. После моего первого приезда и общения с друзьями, общения с военными, которые как раз и стоят на первой линии, я понял, что это нужно делать постоянно", - добавил футболист.
Напомним, ранее уже стало известно, что Шевченко сказал, на каком языке общается с детьми.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что экс-футболист сборной Украины стал главным тренером ФК в России.