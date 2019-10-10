Будет поливать дождями: синоптик огорчила прогнозом погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине сделает приятный сюрприз на Покровы

Погода в Украине в пятницу, 11 октября, ожидается неблагоприятной в большинстве областей страны. Температура воздуха будет повышаться, но ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, на длинных выходных погода в Украине улучшится.

Синоптик рассказала, что в пятницу, 11 октября, будет прохладнее и дождливо. Тепло будет только на юге страны, до +20 градусов.

"Пятница в Украине ожидается немного свежее, чем сегодня. Но все равно будет достаточно тепло. На протяжении дня температура воздуха составит +12 +16 градусов, на Юге +15 +20 градусов", - сообщила Диденко и рассказала, какие области накроет дождями.

"Дожди пройдут на Юге и Востоке, кроме Харьковской области, и еще в Центре, кроме Винницкой области, и даже там могут быть периодически сильными. Поэтому жителям этих регионов – готовьтесь к дождям. На Западе и Севере есть вероятность осадков, но небольших и локальных. Ветер будет завывать с запада, умеренный", - рассказала синоптик.

Карта погоды

В Киеве в пятницу будет прохладно, возможен небольшой умеренный дождь.

"В Киеве 11-го октября ожидается погода свежая, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, однако небольшого", - отметила Диденко и рассказала, какую погоду украинцам стоит ожидать на выходных.

"На выходных температура воздуха снова пойдет вверх, будет радовать всех теплом и солнышком. Уже в субботу-воскресенье ожидается +16 +23 градуса. На Покровы погода ожидается просто роскошная – солнечно, ясно, +20 +25 градусов. Кто там хотел бабье лето – ловите, наслаждайтесь и не болейте", - порадовала Диденко украинцев.