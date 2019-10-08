Климатологи анонсировали "бабье лето" в Киеве

Фото: Андреевский спуск в Киеве (РБК-Украина)

Настоящее тепло вернется в столицу на выходных

В конце текущей недели температура в Киеве значительно повысится, что будет означать начало "бабьего лета". Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерваторія.

Напомним, "бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды.

"Киевлян еще ждет "бабье лето", которое начнется в конце текущей недели", - говорится в сообщении обсерватории

По данным Центральной геофизической обсерватории, самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на вторник, 8 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до 0,3 градусов мороза, а это значит, что закончился безморозный период.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений. Как отметили в Укргидрометцентре, во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения.