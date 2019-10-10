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Бабье лето в Украине: синоптик рассказал, сколько продлится теплая погода

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 10:37
Бабье лето в Украине: синоптик рассказал, сколько продлится теплая погода
Погода в Украине - сколько продлится тепло (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине готовит затяжной сюрприз

Погода в Украине в последние дни изрядно напугала украинцев холодными морозными ночами и первыми снегопадами в Карпатах. Однако после 10 октября в Украину вернется самое настоящее осеннее тепло и местами ожидается повышение температуры воздуха до +25 градусов.

Как рассказал начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида в комментарии для издания OBOZREVATEL, это потепление будет продолжительным.

"Потепление уже началось с сегодняшнего дня, оно будет продолжаться и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом. В этот период максимальные дневные температуры могут достигать 20 градусов, на юге даже 25 градусов", - отметил Кульбида.

Бабье лето в Украине: синоптик рассказал, сколько продлится теплая погода

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Синоптик сообщил, что, по предварительным прогнозам, "бабье лето" в Украине продлится не менее 10 дней. После 20 октября температура воздуха резко упадет.

"В 20-х числах, 22, 23 и 24 октября – мы ожидаем волну холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях", - рассказал Кульбида.

Он отметил, что это только предварительный прогноз, так как есть возможность оценить состояние погоды только на две недели вперед.

"Насколько продолжительным будет этот период, трудно сказать, поскольку те модели, которые используются для прогнозирования, дают возможность оценивать состояние погоды только на 15 дней вперед", - объяснил синоптик.

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Новости Украины Гидрометцентрсиноптикбабье лето
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