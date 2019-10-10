Буде поливати дощами: синоптик засмутила прогнозом погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні зробить приємний сюрприз на Покрови

Погода в Україні у п'ятницю, 11 жовтня, очікується несприятливою у більшості областей країни. Температура повітря буде підвищуватися, але очікуються сильні дощі і поривчастий вітер. Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, на довгих вихідних погода в Україні покращиться.

Синоптик розповіла, що в п'ятницю, 11 жовтня, буде прохолодніше і дощитиме. Тепло буде тільки на півдні країни, до +20 градусів.

"П'ятниця в Україні очікується трохи свіжіше, ніж сьогодні. Але все одно буде досить тепло. Протягом дня температура повітря становитиме +12 +16 градусів, на Півдні +15 +20 градусів", - повідомила Діденко та розповіла, які області накриє дощами.

"Дощі пройдуть на Півдні і Сході, крім Харківської області, та ще в Центрі, крім Вінницької області, і навіть там можуть бути періодично сильними. Тому мешканцям цих регіонів – готуйтеся до дощів. На Заході і Півночі є імовірність опадів, але невеликих і локальних. Вітер буде завивати з заходу, помірний", - розповіла синоптик.

Карта погоди

У Києві в п'ятницю буде прохолодно, можливий невеликий помірний дощ.

"У Києві 11-го жовтня очікується погода свіжа, з максимальною температурою повітря близько +14 градусів. Ймовірність дощу є, однак невеликого", - зазначила Діденко і розповіла, яку погоду українцям варто очікувати на вихідних.

"На вихідних температура повітря знову піде вгору, буде радувати всіх теплом і сонечком. Вже у суботу-неділю очікується +16 +23 градуси. На Покрови погода очікується просто розкішна – сонячно, ясно, +20 +25 градусів. Хто там хотів бабине літо – ловіть, насолоджуйтесь і не хворійте", - порадувала Діденко українців.