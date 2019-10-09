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Дожди охватят Украину: каким областям обещают плохую погоду

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 20:10
Дожди охватят Украину: каким областям обещают плохую погоду
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине неприятно удивит шквальным ветром и дождями

Погода в Украине в четверг, 10 октября, ожидается теплая почти во всех регионах страны, однако много областей будут охвачены кратковременными дождями и сильным порывистым ветром, до 12 м/с.

Погода на востоке страны ожидается сухая и солнечная, возможна небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха в регионе составит +4 +7 градусов, днем воздух прогреется до +15 +17 градусов, местами возможно потепление до +18 +19 градусов.

В южных областях ожидается потепление и солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +7 до +13 градусов, днем ожидается повышение температуры до +18 +20 градусов. В Крыму сухо и солнечно. Ночью +7 +9 градусов, днем +18 +20 градусов.

Северные области Украины затянет тучами и синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до +6 +8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +15 +17 градусов.

Западные области окажутся в зоне сразу двух фронтов. В Луцке, Ровно, Житомире, Хмельницком и Ужгороде пройдут кратковременные дожди, в остальных городах региона будет солнечная погода. Ночью от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +14 +17 градусов, местами до +18 градусов.

В центральной части страны ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +19 градусов.

В Киеве 10 октября ожидается сухая погода, без осадков. Возможна небольшая облачность. Ночью +7 +9 градусов, днем потеплеет до +16 +18 градусов.

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