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Будет новая реальность: появилось заявление о работе транспорта после карантина

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 11:30
Будет новая реальность: появилось заявление о работе транспорта после карантина
Как будет работать транспорт после карантина (коллаж: РБК-Украина)

В Кабмине назвали условия запуска и работы транспорта после карантина

Общественный транспорт будет выходить из карантина уже после 22 мая - даты, до которой продлили ограничения. По словам Владислава Криклия, министра инфраструктуры Украины, до этой даты существенных перемен в работе транспорта не предвидится. Да и после нее транспорт будет осуществлять перевозки в условиях новой реальности - по-старому уже не будет.

Криклий в эфире "Сніданку з 1+1" заявил, что большее количество людей сможет пользоваться транспортом уже после 22 числа. Что касается метрополитена, то чиновник пока не назвал точную дату.

"Можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - заявил Криклий.

Ранее мы писали, что метро в Киеве будут запускать в два этапа. Причем источники говорят, что первый наступит уже очень скоро. Метрополитен на первом этапе будет работать лишь по спецперевозкам.

А в Укрзализныце уже рассказали, что в первую очередь из карантина будут выходить пригородные электропоезда. Именно электрички станут первыми, а следом за ними на маршруты выйдут скоростные поезда "Интерсити" и "Интерсити +". В ведомстве пока не называют точных дат, а также говорят, что полноценного запуска железнодорожного сообщения пока не планируют.

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