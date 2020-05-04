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Карантин в Украине продлят до 22 мая, но смягчат: что изменится

STYLERКоронавирус    04.05.2020 - 13:42
Карантин в Украине продлят до 22 мая, но смягчат: что изменится
Карантин в Украине продлят, но смягчат (коллаж: РБК-Украина)

Карантинные ограничения в Украине будут действовать до 22 мая

Карантин в Украине решили продлить до 22 мая, но в то же время с 11 мая начнется ослабление карантинных ограничений по плану, разработанному Кабинетом министров накануне. Такое заявление сделал Денис Шмыгаль, на брифинге 4 мая.

Ранее в Минздраве уже заявили, что уже с 5 мая в Украине разрешат проведение плановых операций, что были заморожены на время карантина. При этом любое оперативное вмешательство будет проводиться только после ПЦР-теста на COVID-19.

С 11 мая в Украине откроют ряд заведений и общественных мест. Но работа будет разрешена только там, где будет соответствие ряду требований: 10 квадратных метров на человека, контроль температуры в некоторых случаях, маски, дезинфекция.

11 мая в Украине изменится следующее:

  • откроются парки, скверы, зоны отдыха;
  • начнут работать парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны;
  • разрешат работу летним площадкам кафе и ресторанов;
  • заведения общепита смогут обслуживать посетителей на вынос;
  • разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме ТРЦ);
  • заработают предприятия бытового обслуживания населения;
  • откроются музеи и библиотеки;
  • будут принимать стоматологии;
  • разрешат работу адвокатов, аудиторов, нотариусов;
  • смогут проводиться тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

В правительстве отметили, что это пока предварительный план, который рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Отметим, что в Украине два дня подряд отмечается снижение количества заболевших. Но статистика понедельника не очень показательна, ведь по выходным стандартно меньше обращений.

Ранее мы писали, когда в Украине заработает метрополитен. В Офисе президента рассказали, как будут запускать общественный транспорт.

Мы приближаемся к умеренному плато, - Шмыгаль Кабмин разрешит открыть летние площадки кафе и ресторанов
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