Буде нова реальність: з'явилася заява про роботу транспорту після карантину

Як працюватиме транспорт після карантину (колаж: РБК-Україна)

У Кабміні назвали умови запуску і роботи транспорту після карантину

Громадський транспорт буде виходити з карантину вже після 22 травня - дати, до якої продовжили обмеження. За словами Владислава Криклія, міністра інфраструктури України, до цієї дати істотних змін у роботі транспорту не передбачається. Та й після неї транспорт буде здійснювати перевезення в умовах нової реальності - по-старому вже не буде.

Криклій в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив, що більша кількість людей зможе користуватися транспортом вже після 22 числа. Що стосується метрополітену, то чиновник поки не назвав точної дати.

"Можна відзначити, що буде функціонувати весь транспорт як в Україні, так і не в Україні в рамках нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов'язкові температурні перевірки в місцях великого скупчення, постійна дезінфекція", - заявив Криклій.

Раніше ми писали, що метро в Києві будуть запускати в два етапи. Причому джерела кажуть, що перший настане вже дуже скоро. Метрополітен на першому етапі буде працювати лише за спецперевезеннями.

А в Укрзалізниці вже розповіли, що в першу чергу з карантину будуть виходити приміські електропоїзди. Саме електрички стануть першими, а слідом за ними на маршрути вийдуть швидкісні потяги "Інтерсіті" та "Інтерсіті +". У відомстві поки не називають точних дат, а також кажуть, що повноцінного запуску залізничного сполучення поки не планують.