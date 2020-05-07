Метро в Киеве готовят к запуску: названы две важные даты

Метро Киева (фото: РБК-Украина)

Метро в Киеве будут запускать в два этапа

Метро Киева и других украинских городов, закрытое на карантин из-за коронавируса с 17 марта, готовят к запуску. Источники назвали две даты поэтапного открытия метрополитена. Все, что об этом известно - в материале Styler.

Отметим, что мэр Харькова Геннадий Кернес вопреки постановлениям Кабмина и пятиэтапному плану Шмыгаля по выходу из карантина решил пойти другим путем и уже объявил, что Харьковский метрополитен поедет 12 мая.

Премьер-министр же говорит, что метро полноценно заработает лишь на четвертом, предпоследнем этапе выхода из карантина, когда ситуация с коронавирусом будет полностью контролируемой.

План снятия карантина в Украине (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

В Министерстве здравоохранения называют сроки - конец июня - начало июля, а в Офисе президента утверждают, что метрополитен будут открывать самым последним из всех видом транспорта.

В тестовом режиме метрополитен откроют уже очень скоро - 12 мая, пишет "Апостроф". Это станет первым этапом запуска метро. Во время действия такого режима подземка будет работать по спецпропускам для медиков, спасателей, силовиков и так далее.

"Если не будет резкого роста заболеваемости, то на следующей неделе метро заработает в тестовом режиме", - отметил собеседник.

Что касается полноценного открытия метро - второго этапа - тут все будет зависеть от того, будет ли всплеск заболеваемости коронавирусом. Если эпидемия пойдет на спад, метрополитен может заработать уже через месяц после начала тестового запуска, то есть с 12 июня.

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