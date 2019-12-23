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Перед Новым годом украинцев ждут дополнительные выходные

Новости » Общество     23.12.2019 - 14:35
Перед Новым годом украинцев ждут дополнительные выходные
Фото: Коляда (РБК-Украина)

Благодаря переносу выходными будут минимум четыре дня подряд

В конце декабря 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей выходными днями будут понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. Это предусмотрено распоряжением Кабмина о переносе рабочих дней.

Согласно распоряжению, рабочие дни переносятся с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.

Перед Новым годом украинцев ждут дополнительные выходные

В начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

При этом в декабре 2019 года 52% украинцев заявили, что верят в Святого Николая, а 31% респондентов признались в вере в Деда Мороза.

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