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В киевском автобусе отличился контролер: люди подняли скандал (видео)

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 16:47
В киевском автобусе отличился контролер: люди подняли скандал (видео)
В автобусе Киева разразился скандал (фото: РБК-Украина)

В общественном транспорте Киева контролер отличился хамским поведением

В автобусе Киева контролер шокировал пассажиров. Инцидент произошел на маршруте №14. В автобус зашли мать с дочерью, купили билеты, но не успели закомпостировать,так как у них были большие сумки. В этот момент в транспорт зашел контролер и вместо того, чтобы высадить пассажиров для оформления штрфа, заблокировал движение автобуса.

Там находились люди, которые опаздывали, так как маршрут едет до железнодорожного вокзала. Момент перепалки между сотрудником "Киевпастранса" и пассажирами попал на видео. Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"В автобус вошел сотрудник "Киевпастранса" и начал проверять билеты. Конечно, подошел и к девушкам. Они не успевали на поезд, а сам же проверяющий начал препятствовать движению автобуса, требуя выйти девушек из автобуса. Ну, а в конце показал публично "фак", - сказано в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В автобусе Киева произошел скандал (Киев Оперативный)

В комментариях люди высказали свое мнение по поводу инцидента. Одни считают, что женщины не правы, другие уверены, что не прав контролер.

  • Що значить дурне формулювання "були з сумками і забули прокомпостувати"? Тобто ті, у кого сумки, мають ліцензію на халяву і порушенння закону? Хай з сумками в ювелірну крамницю зайдуть і кольє візьмуть. Суд виправдає. Вони ж з сумками!
  • Чего у нас только не придумают люди в свое оправдание. Жлобство. Ну поймали вас на том что хотели бесплатно проехать. Ну так заплатите штраф и не задерживайте автобус. Покупка талона не оправдание.
  • Считаю что штраф в 160 грн ни о чем, минимум надо 300-500 грн, за повторное нарушение Х 2, а за третье или за такое вот "сопротивление" то штраф и потом на работы, убирать и мыть тот же транспорт и будет песня сказка
  • В киевском автобусе отличился контролер: люди подняли скандал (видео)

Скриншот комментариев

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