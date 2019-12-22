В киевском автобусе отличился контролер: люди подняли скандал (видео)

В общественном транспорте Киева контролер отличился хамским поведением
В автобусе Киева контролер шокировал пассажиров. Инцидент произошел на маршруте №14. В автобус зашли мать с дочерью, купили билеты, но не успели закомпостировать,так как у них были большие сумки. В этот момент в транспорт зашел контролер и вместо того, чтобы высадить пассажиров для оформления штрфа, заблокировал движение автобуса.
Там находились люди, которые опаздывали, так как маршрут едет до железнодорожного вокзала. Момент перепалки между сотрудником "Киевпастранса" и пассажирами попал на видео. Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"В автобус вошел сотрудник "Киевпастранса" и начал проверять билеты. Конечно, подошел и к девушкам. Они не успевали на поезд, а сам же проверяющий начал препятствовать движению автобуса, требуя выйти девушек из автобуса. Ну, а в конце показал публично "фак", - сказано в сообщении.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
В автобусе Киева произошел скандал (Киев Оперативный)
В комментариях люди высказали свое мнение по поводу инцидента. Одни считают, что женщины не правы, другие уверены, что не прав контролер.
Скриншот комментариев