ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як буде ходити транспорт у новорічну ніч: киянам дали розклад

STYLERЖиття    23.12.2019 - 17:50
Як буде ходити транспорт у новорічну ніч: киянам дали розклад
Розклад транспорту в новорічну ніч (Колаж РБК-Україна)

В мережі опублікували розклад транспорту в ніч з 31 грудня на 1 січня

Як працюватиме транспорт у Києві в новорічну ніч - питання, яке хвилює багатьох городян, адже багатьом захочеться в свято поїхати до ялинки відвідати друзів або близьких. В столиці в ніч з 31 грудня на 1 січня наземний транспорт буде працювати на кілька годин довше звичайного. Зазначимо, що фунікулер планує працювати цілодобово. Про це поінформувала прес-служба "Київпастрансу".

Метро у святкову ніч буде працювати на три години довше.

Також організовують перевезення пасажирів за маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх потягів метро.

На час новорічних і різдвяних свят деякі маршрути громадського транспорту зміняться. Так, 19, 22, 24, 25, 31 грудня та 1 і 7 січня під час святкових заходів Володимирським проїздом буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів. Тому в суботу, неділю та святкові дні передбачено відкриття дорожнього руху по вулиці Хрещатик,

Рух автомобілів по Шулявському шляхопроводу спробують запустити до 29 грудня На двох мостах в Києві відновили рух
Новини України транспорт
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся