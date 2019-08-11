Будет горячо: синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара

Погода в Украине 12 августа, в первый рабочий день недели будет по-летнему жаркой и без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. По ее словам, во вторник, 13 августа, украинцы снова прочувствуют на себе жару, так как зной вернется в нашу страну. Температура воздуха в некоторых регионах достигнет +35 градусов днем.

"Жара продолжает дуть с южных широт. Понедельник, 12 августа, будет в Украине горячим. В течение дня ожидается +26 +32 градуса, на крайнем западе, на юго-западе - Черновицкая область, Одесская область - вероятно до +35 градусов. Дождей не будет, только на Волыни, Ровенщине и Львовщине возможны локальные грозовые очаги", - предупредила Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

В столице Украины понедельник будет жарким, столбики термометров покажут до +30 градусов.

"В Киеве понедельник ожидается солнечным и жарким, днем ​​+28 + 30 градусов. В ближайшей перспективе сильная жара ожидается в Украине, включая Киев, во вторник. Подкорректируйте ваши планы, дела, особенно те, которые требуют длительного пребывания на улице. В дальнейшем жара еще побудет на Юге, Востоке, в центральных областях, но к пятнице постепенно отойдет за пределы Украины. Но пока - лето", - подитожила синоптик.

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