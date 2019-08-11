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Под Запорожьем пронесся страшный смерч: люди напуганы

STYLERЖизнь    11.08.2019 - 18:57
Под Запорожьем пронесся страшный смерч: люди напуганы
Фото: Смерч (pixabay.com)

В Приазовском районе Запорожской области украинцы наблюдали мощный смерч

В Запорожской области пронесся сильный смерч и до ужаса напугал отдыхающих. Люди, которые отдыхали рядом в палатках, стали свидетелями жуткого природного явления. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

"Оценить его размеры можно сравнив с ветряками, между которых пронесся столб пыли. На фоне смерча стометровые башни ветрогенераторов кажутся спичками", - написали в издании.

Видео красивого и опасного природного явления снял житель Мелитополя и поделился им в соцсетях.

Видео: Смерч испугал отдыхающих на берегу моря (YouTube/РИА Мелитополь)

Мы писали, что мощный ливень в Одессе залил улицы буквально за несколько минут, и в некоторых районах города образовались настоящие водные каналы. Также непогода разгулялась и в пригороде, где был зафиксирован смерч.

Ранее в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

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