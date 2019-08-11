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Облака и дожди: синоптики огорчили украинцев прогнозом на воскресенье

STYLERЖизнь    11.08.2019 - 07:49
Облака и дожди: синоптики огорчили украинцев прогнозом на воскресенье
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Во второй день выходных украинцев ждет дождливая, но теплая погода

Погода в Украине11 августа будет дождливой и не очень жаркой. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра. Средняя температура по Украине составит +28... +30 градусов.

В западных регионах страны  температура воздуха будет до +27... +29 градусов, но на Закарпатье и Буковине ожидается жара, более +30 градусов.

В северной части Украины  будет до +23... +25 градусов, а на востоке температура составит +25... +27 градусов. В центре столбики термометра подымутся  +28... +30 градусов, а на юге, как для августа, будет немного прохладно – +27... +29 градусов.

11 августа в Сумской области будет холоднее всего до +22... +24 градусов. В Херсонской области жители ощутят на себе все прелести жары – +30... +32 градуса.

Облака и дожди: синоптики огорчили украинцев прогнозом на воскресеньеИллюстративное фото (depositphotos)

В Киеве в воскресенье, 11 августа  будет от  +26... +28 градусов. Также здесь ожидаются дождь и грозы.

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Также мы писали, что курорт на Азовском море внезапно накрыло песчаной бурей, нехарактерной для наших широт. Отдыхающие в Кирилловке были шокированы метеологическим явлением.

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