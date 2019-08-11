Буде гаряче: синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Погода в Україні 12 серпня, в перший робочий день тижня буде по-літньому спекотною і без опадів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. За її словами, у вівторок, 13 серпня, українці знову відчують на собі спеку, через те, що вона повернеться в нашу країну. Температура повітря в деяких регіонах досягне +35 градусів вдень.

"Спека продовжує дмухати з південних широт. Понеділок, 12 серпня, буде в Україні гарячим. Протягом дня очікується +26+32 градуси, на крайньому заході, на південному заході - Чернівецька область, Одещина - ймовірно до +35 градусів. Дощів не буде, лише на Волині, Рівненщині та Львівщині можливі локальні грозові осередки", - попередила Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

У столиці України понеділок буде спекотним, стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів.

"У Києві понеділок очікується сонячним та спекотним, вдень +28+30 градусів. З найближчої перспективи сильна спека очікується в Україні, включно з Києвом, у вівторок. Підкоректуйте ваші плани, справи, особливо ті, що потребують тривалого перебування на вулиці. Надалі спека ще побуде на Півдні, Сході, у центральних областях, але до п‘ятниці поступово відтиснеться за межі України.

Але поки що - літо", - підсумувала синоптик.

Як ми раніше писали, у Запорізькій області пронісся сильний смерч і страшенно налякав відпочиваючих. Люди, які відпочивали поруч в наметах, стали свідками жахливого природного явища.

Раніше у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.