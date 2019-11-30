НБУ оценил ситуацию на валютном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гривна укрепляется из-за притока валюты от экспортеров и портфельных инвесторов

В ноябре 2019 года на валютном рынке Украины сохранялся ревальвационный тренд. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (ноябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, укрепление гривны было обусловлено притоком портфельных инвестиций, поступлением иностранной валюты от традиционных экспортно ориентированных отраслей (в частности АПК) и сдержанным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

"НБУ проводил валютные интервенции для пополнения международных резервов, не противодействуя рыночным тенденциям", - говорится в сообщении. В частности, в ноябре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 0,9 млрд долларов (с начала года - 5,0 млрд долларов).

Напомним, по официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,3 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 ноября 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 184,00 млн долларов, что на 64 млн долларов больше, чем неделей ранее (120,00 млн долларов). По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 5479,30 млн долларов и продал на 479,23 млн долларов.