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НБУ посоветовал, как снизить риски от колебаний валютного курса

Новости » Экономика     29.11.2019 - 15:42
НБУ посоветовал, как снизить риски от колебаний валютного курса
Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Бизнес в Украине уже получил инструменты для хеджирования валютных рисков

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует в условиях плавающего валютного курса владельцам бизнеса и финансовым директорам обратить внимание на инструменты хеджирования, которые уже доступны в Украине. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурій, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурій, среди инструментов хеджирования рисков, поставочные и безпоставочные форварды, которые можно заключать с банками под экспортно-импортные операции или кредиты от нерезидентов.

"Не хеджировать - это наиболее рисковая стратегия, поскольку доход компании зависит от изменения курса. Украина уже 4 года живет в условиях гибкого курсообразования, которое позволяет избегать накопления дисбалансов в экономике, но также требует от бизнеса предусмотрительного планирования", - отметил заместитель председателя НБУ.

По данным НБУ на этой неделе один из украинских банков и отечественная аграрная компания заключили беспоставочный валютный форвард (NDF). Это первая сделка по хеджированию валютных рисков такого типа на украинском рынке. Ранее на рынке заключались соглашения с поставочними валютными форвардами, однако их доля все еще несущественна и имеет большой потенциал к росту.

"В целом в мире операции типа спот, то есть те, которые фактически проводятся день в день, составляют не более трети от общего объема валютного рынка. Остальные - это операции с использованием инструментов хеджирования: форвардов, фьючерсов, свопов. К сожалению, в Украине все наоборот: доминируют спотовые сделки, а случаи хеджирования бизнесом валютных рисков все еще носят единичный характер", - сообщил Чурій.

НБУ посоветовал, как снизить риски от колебаний валютного курса

Напомним, в марте 2019 года впервые в истории финансового рынка Украины банк провел со своим клиентом операцию валютный своп гривна-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенное время.

Я сообщало РБК-Украина, Национальный банк с 7 февраля получил возможность проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют.

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Темы: Курс доллара
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