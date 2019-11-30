Курс доллара за январь-ноябрь упал на 13,2%

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владельцы валюты потеряли 365 гривен на каждой сотне долларов

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, на 29 ноября 2019 года НБУ установил курс на уровне 2403,5575 гривен за 100 долларов, что на 365,2689 гривен меньше, чем на 31 декабря 2018 года (2768,8264 гривен за 100 долларов).

Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8%.

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Стоит отметить, что на 2 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 2397,2276 гривен за 100 долларов. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 27 ноября - 2398,2702 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Напомним, 14 ноября Верховная рада одобрила госбюджет на 2020 год, в котором заложен среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 27 грн/доллар и 27,5 грн/доллар на конец года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует в условиях плавающего валютного курса владельцам бизнеса и финансовым директорам обратить внимание на инструменты хеджирования, которые уже доступны в Украине.