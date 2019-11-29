ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс евро упал до минимума за четыре года

Новости » Финансы     29.11.2019 - 18:55
Курс евро упал до минимума за четыре года
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта упала до уровня января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 13 копеек до 26,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 декабря установлен на таком уровне: 2632,6354 гривен за 100 евро (-12,4796 грн).

При этом курс евро на 29 ноября составляет 2645,115 гривен за 100 евро.

Курс евро упал до минимума за четыре года

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился до минимума в этом году. Предыдущий минимум был зафиксирован 30 сентября 2019 года - 2633,4552 за 100 евро. А дешевле евро был 15 января 2016 года - 2608,9577 гривен за 100 евро.

Курс евро упал до минимума за четыре года

bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 29 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 26,52 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 28 ноября), продажи - 26,52 (26,59 - 28 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 3 копейки до 26,38 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,36 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 27 ноября - 2398,2702 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Курс доллара упал до нового минимума с января 2016 года
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь