Курс евро упал до минимума за четыре года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта упала до уровня января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 13 копеек до 26,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 декабря установлен на таком уровне: 2632,6354 гривен за 100 евро (-12,4796 грн).

При этом курс евро на 29 ноября составляет 2645,115 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился до минимума в этом году. Предыдущий минимум был зафиксирован 30 сентября 2019 года - 2633,4552 за 100 евро. А дешевле евро был 15 января 2016 года - 2608,9577 гривен за 100 евро.

bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 29 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 26,52 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 28 ноября), продажи - 26,52 (26,59 - 28 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 3 копейки до 26,38 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,36 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 27 ноября - 2398,2702 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.