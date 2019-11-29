Твердая валюта: за счет чего укрепился и каким будет курс гривны к доллару

Гривна вернулась к уровню 2016 года (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны в ноябре укрепился к доллару до уровня начала 2016 года. Наблюдавшаяся последние годы сезонность на валютном рынке этой осенью себя не проявила. Аналитики связывают успехи гривны с активностью иностранцев на рынке гособлигаций, снижением спроса на валюту у крупных импортеров и спокойствием населения. Подробнее о том, почему укрепляется гривна и каким будет обменный курс в декабре – в материале РБК-Украина.

Обменный курс на этой неделе опустился ниже 24 гривен/доллар, тем самым зафиксировав лучший показатель для украинской валюты с начала 2016 года. Если в начале ноября на наличном рынке средний курс колебался на отметке в 24,8 гривен/доллар, то уже на этой неделе он оказался на уровне 23,99 гривен/доллар.

Курс гривны этой осенью застал врасплох многих финансовых аналитиков и банкиров. Еще в сентябре собеседники РБК-Украина допускали, что курс уже достиг годового минимума и дальше следует рассчитывать на умеренную девальвацию.

Несезонное укрепление

Вопреки ожиданиям, курс национальной валюты не просто устоял, а заметно укрепился в ноябре. На фоне отрицательного торгового баланса и сравнительно слабого притока валюты по финансовому счету это укрепление выглядит нелогичным, считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Что же в итоге повлияло на укрепление гривны? Ключевой фактор – приток валюты от нерезидентов, которые в этом году в разы нарастили портфель облигаций госзайма – 104 млрд гривен к концу ноября при 6,3 млрд гривен в начале года.

"Высокий спрос нерезидентов на гривневые облигации внутреннего госзайма, который наблюдался с начала этого года, вероятно, был одним из факторов, который обеспечил дополнительный приток валюты в страну. Важным является то, что этот поток остается довольно стабильным даже несмотря на стремительное снижение ставок доходности по ОВГЗ", – поясняет аналитик.

Укреплению гривны также способствовали другие факторы. По словам Ахтырко, с одной стороны, значительно замедлились темпы роста импорта, поэтому и спрос на валюту растет не так стремительно, как ранее. С другой, уменьшились расходы на покупку газа в связи со снижением его цены.

"Это привело к тому, что на рынке практически отсутствовали пиковые покупки валюты, которые в прошлые годы приводили к росту волатильности на рынке", – обращает внимание Ахтырко.

Внесли свою лепту в укрепление национальной валюты и экспортеры, которые продавали доллары. Как отмечает руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко, в этом году существенно выросла выручка от экспорта аграрной продукции, особенно зерновых. К примеру, с начала нового маркетингового года (с 1 июля) объем экспорта зерновых вырос на 36%.

Кроме того, как пояснил директор департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Коваленко, стабильности финансового рынка добавили крупные компании, которые в этом году выпускали еврооблигации и продавали валюту. Среди прочего, речь идет о НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэксимбанке", "Метинвесте" и компании "Кернел".

На укрепление гривны по отношению к доллару влияли события не только в Украине, но и в мире. Этот тренд обусловлен либо отрицательными, либо близкими к нулю ключевыми процентными ставками основных центральных банков, тогда как в Украине одна из самых высоких учетных ставок в мире.

"Капитал ищет доходность и находит ее в Украине. Соответственно, развернуть тренд на укрепление гривны возможно либо очень существенным снижением ставки внутри Украины, либо ужесточением монетарной политики основными мировыми регуляторами. Второй сценарий на данном этапе не выглядит возможным. Поэтому следим за реальной ставкой в Украине – это и будет маркером тренда доллар/гривна", – уверен начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк.

В Национальном банке отметили, что на укрепление курса в этом году повлияли, среди прочих факторов, рост производительности производства, прежде всего, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также снижение мировых цен на энергетические товары, в частности нефть и газ.

"Кроме этого, благоприятную ситуацию на валютном рынке поддерживали следующие факторы: увеличение экспорта IT услуг, умеренный рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу, существенные объемы валютных поступлений от трудовых мигрантов", – пояснили РБК-Украина в пресс-службе НБУ.

Злые языки

Укрепление гривны, вопреки сезонным ожиданиям, дало почву для слухов об искусственном управлении курсом. Мол, власти специально укрепили курс, чтобы нерезиденты после расчета по ОВГЗ могли дешево купить доллары и вывести средства из страны. Впрочем, аналитики считают такие выводы надуманными. Тем более что мало кто предполагал, что интерес со стороны нерезидентов к украинским ОВГЗ будет настолько высоким и продолжительным.

"Раз украинские ОВГЗ нашли спрос среди покупателей, это было положительным явлением, потому что средства от продажи ОВГЗ государство использует для финансирования дефицита бюджета. НБУ со своей стороны также был последователен в своей политике управления учетной ставкой. Все пересмотры уровня учетной ставки сопровождались комментариями, в которых Нацбанк излагал обоснования своих действий", - говорит Евгения Ахтырко.

Антон Коваленко из "ОТП Банка" уточнил, что нерезиденты заходят на рынок ОВГЗ на длительный срок, ожидая заработать на высоких процентных ставках и, возможно, курсовой разнице. "Но на текущий момент они не выходят, поэтому некорректно говорить об искусственном курсе", – уверен эксперт.

В целом, по мнению аналитиков, действия НБУ, направленные на либерализацию валютного рынка, могли способствовать тому, что рынок нашел равновесие на более низкой точке.

В НБУ также говорят, что курс гривны формируется не административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов. "Укрепление гривны является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В отличие от прошлого года иностранные инвесторы активно вкладываются в долгосрочные ценные бумаги украинского правительства. Сегодня большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов – это ценные бумаги со сроком погашения от 2 до 5 лет. Поэтому их инвестиции носят долгосрочный характер", – считают в Нацбанке.

При условии сохранения адекватной макроэкономической политики и ускорения реализации структурных реформ в Украине приток этих инвестиций может продолжаться и в дальнейшем, уточнили в пресс-службе.

Каким курс будет в декабре

Учитывая сюрпризы с крепким курсом осенью, эксперты аккуратно дают прогнозы по поводу того, сколько гривна может стоить по отношению к доллару в декабре.

Курс гривны в конце года может немного ослабнуть, как это обычно происходило, отмечают аналитики. В этот период на валютный рынок попадает много гривны, в частности, в виде социальных выплат, расчетов после завершения контрактов.

Эти деньги украинцы часто конвертируют в доллары или евро, чтобы пополнить свои сбережения. Но повторится ли данный сценарий в этом году – пока неясно, поскольку после осеннего укрепления население может посчитать увеличение валютных накоплений невыгодной затеей.

"Существует вероятность, что те дополнительные средства, которые граждане получат в декабре, будут пущены на текущее потребление и подарки к праздникам. Спрос на валюту может увеличиться, если возрастут покупки импортных, как правило, непродовольственных товаров", – уточняет Ахтырко.

Антон Коваленко считает, что в декабре основной курсовой коридор составит 23,7-24,5 гривен/доллар. "Возможно, будет скачок ближе к новогодним праздникам, после того как бюджетные выплаты попадут в систему, на 24,5-25 гривен за доллар к закрытию года", – прогнозирует Коваленко.

В декабре может наблюдаться незначительная девальвация, если активизируются импортеры, допускает Александр Мартыненко из ICU. Также, по его словам, не исключено, что иностранцы будут меньше интересоваться гривной с целью скупки ОВГЗ. Помимо этого, аграрные экспортеры могут уменьшить объемы продажи валюты.

Дополнительным фактором ослабления гривны может стать репатриация дивидендов крупными украинскими компаниями, считает Мартыненко. В таком случае, по оценкам аналитика, курс гривны на конец 2019 года может ослабеть до 25-25,5 гривен/доллар.