Будем требовать изменить решение: Украина сделала заявление о Евровидении 2023

Он обнародовал совместное заявление с Олегом Псюком (Kalush Orchestrа), победительницей Евровидения 2004 Русланой Лыжичко и председателем правления АО "НСТУ" Николаем Чернотицким.

Ткаченко сообщил, что Украину поставили перед фактом, и никаких переговоров не было, поэтому такое решение мы не готовы принимать.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения - когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. И считает, что имеет все основания на проведение дальнейших переговоров и нахождение общего решения, которое будет удовлетворять все стороны", - написал министр.

Сейчас, по его словам, все условия и гарантии "по нормам безопасности" предоставлены, как и вероятные места для проведения конкурса.

"Проведение Евровидения 2023 в Украине - это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу", - заявил Ткаченко и добавил, что Украина будет требовать дополнительных переговоров по проведению Евровидения 2023 в нашей стране.