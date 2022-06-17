Будемо вимагати змінити рішення: Україна зробила заяву по Євробаченню 2023

Він оприлюднив спільну заяву з Олегом Псюком (Kalush Orchestrа), переможницею Євробачення 2004 Русланою Лижичко та головою правління АТ "НСТУ" Миколою Чернотицьким.

Ткаченко повідомив, що Україну поставили перед фактом, і жодних перемовин не було, тому таке рішення ми не готові приймати.

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення - коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони", - написав міністр.

Наразі, за його словами, всі умови та гарантії "по безпекових нормах" надані, як і ймовірні місця для проведення конкурсу.

"Проведення Євробачення 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці", - заявив Ткаченко і додав, що Україна вимагатиме додаткових перемовин щодо проведення Євробачення 2023 в нашій країні.