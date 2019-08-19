Бросила на землю хлеб и соль: жена Нетаньяху в Киеве угодила в скандал (видео)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой (Фото: sem40.co.il)

Визит главы Израильского правительства в Украину начался со скандала

Визит премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину ознаменовался скандалом - его супруга Сара Нетаньяху по прибытию в аэропорт "Борисполь" под Киевом бросила на землю хлеб и соль, которые принесли высоким гостям в знак уважения к трапу во время встречи. Соответствующее видео показали в сети.

Нужно сказать, что еще в израильском аэропорту Сара Нетаньяху столкнулась со странным поведением командила лайнера, который по мнению жены главы правительства не приветствовал ее должным образом при посадке на борт.

Как передают "Вести Израиля", на самом деле приветствие было озвучено, просто она, очевидно, не расслышала.

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара (Фото: twitter.com secondlady)

Первая леди Израиля решила высказать пилоту свои претензии, однако ее не пустили в кабину. Это еще больше ее возмутило и окончательно расстроило.

Инцидент был заглажен тем, что командир воздушного судна снова приветствовал премьерскую чету за 45 минут до посадки в Киеве.

Уже по прилету в Украину возле трапа самолета Нетаньяху с женой встречали три девушки, которые по традиции вынесли гостям каравай и соль - чтобы поприветствовать с прибытием.

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху бросила хлеб и соль по прибытию в Украину при приветствии после приземления. (Фото: Итамар Айхнер / vesty.co.il)

Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил, затем передал ломтик своей супруге, которая рпросто его бросила на пол.

Напомним, что на сегодня на 12:45 также запланировано подписание двусторонних документов, после чего в 13:00 Владимир Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ. Позже, в 15:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" лидеры обеих стран примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Также сообщалось, что основным посылом визита Нетаньяху будет возможное посредничество в переговорах между Украиной и Россией. Отметим, Киев был заинтересован в том, чтобы привлечь Израиль в качестве посредника на переговорах об освобождении украинских пленных.