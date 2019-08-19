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Кинула на землю хліб та сіль: дружина Нетаньяху в Києві потрапила в скандал (відео)

STYLERЖиття    19.08.2019 - 11:24
Кинула на землю хліб та сіль: дружина Нетаньяху в Києві потрапила в скандал (відео)
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з дружиною Сарою (Фото: sem40.co.il)

Візит глави Ізраїльського уряду в Україну розпочався зі скандалу

Візит прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в Україну ознаменувався скандалом - його дружина Сара Нетаньяху по прибуттю в аеропорт "Бориспіль" під Києвом кинула на землю хліб та сіль, які принесли високим гостям на знак поваги до трапа під час зустрічі. Відповідне відео показали в мережі.

Треба сказати, що ще в ізраїльському аеропорту Сара Нетаньяху зіткнулася з дивною поведінкою командира лайнера, який на думку дружини глави уряду не вітав її належним чином при посадці на борт.

Як передають "Вести Ізраїлю", насправді привітання було озвучено, просто вона, вочевидь, не розчула.

Кинула на землю хліб та сіль: дружина Нетаньяху в Києві потрапила в скандал (відео)

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара (Фото: twitter.com secondlady)

Перша леді Ізраїлю вирішила висловити йому свої претензії, однак її не пустили в кабіну. Це її ще більше обурило та остаточно засмутило.

Інцидент був залагоджений тим, що командир повітряного судна знову вітав прем'єрське подружжя за 45 хвилин до посадки в Києві.

Вже по прильоту в Україну біля трапа літака Нетаньяху з дружиною зустрічали три дівчини, які за традицією винесли гостям коровай і сіль - щоб привітати з прибуттям.

Кинула на землю хліб та сіль: дружина Нетаньяху в Києві потрапила в скандал (відео)

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньяху кинула хліб і сіль по прибуттю в Україну при вітанні після приземлення. (Фото: Ітамар Айхнер / vesty.co.il)

Прем'єр Ізраїлю відламав шматочок хліба, вмочив у сіль та надкусив, потім передав скибочку своїй дружині, яка просто його кинула на підлогу.

Нагадаємо, що на сьогодні на 12:45 також заплановано підписання двосторонніх документів, після чого о 13:00 Володимир Зеленський і Нетаньяху зроблять заяви для ЗМІ. Пізніше, о 15:20 у Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" лідери обох країн візьмуть участь у жалобних заходах зі вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Також повідомлялося, що основним посилом візиту Нетаньяху буде можливе посередництво в переговорах між Україною і РФ.

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