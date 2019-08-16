Опубликована программа визита Нетаньяху в Украину

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

В Мариинском дворце начнется официальная церемония встречи лидеров стран

В Киеве в понедельник, 19 августа, состоится ряд мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, в 10:30 в Мариинском дворце начнется официальная церемония встречи лидеров стран.

На 12:45 запланирована церемония подписания украинской-израильских документов, после чего в 13:00 Владимир Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ.

Позже, в 15:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" президент Украины и премьер-министр Израиля примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что основным смыслом нынешнего визита Нетаньяху будет его возможное посредничество в украино-российских переговорах. Отметим, Киев был заинтересован в том, чтобы привлечь Израиль в качестве посредника на переговорах с Россией об освобождении украинских пленных.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа прибудет в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.