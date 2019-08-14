Премьерный визит: зачем глава правительства Израиля Нетаньяху едет к Зеленскому

Коллаж: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на этой неделе посетит Украину с официальным визитом. Это будет первый за 20 лет приезд израильского лидера в нашу страну и второй визит главы иностранного государства в Украину за время президентской каденции Владимира Зеленского. Зачем Нетаньяху понадобилось встретиться с Зеленским и какие темы могут обсуждаться на их встрече – в материале РБК-Украина.

В последний раз премьер-министр Израиля, который де-факто является первым лицом в стране, посещал Украину в 1999 году. И это был сам Нетаньяху в конце своей первой премьерской каденции. По информации РБК-Украина, переговоры об организации нынешнего визита, который состоится 18 августа, длились уже давно. Но провести его мешали, в том числе, постоянные выборы – и в Украине, и в самом Израиле.

Украинская сторона была заинтересована в том, чтобы привлечь Израиль в качестве посредника на переговорах с Россией об освобождении украинских пленных. Но Израиль, который в нынешней украино-российской войне занял нейтральную позицию, предпочитая сохранять отношения и с Киевом, и с Москвой, на это не согласился. Кроме того, как утверждает информированный собеседник издания, Израиль не хотел, чтобы в контексте переговоров об обмене опять актуализировалось дело Леонида Невзлина.

Невзлин – бывший российский бизнесмен, экс-вице-президент нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского, был обвинен российскими властями в ряде тяжелых преступлений и заочно приговорен к пожизненному заключению. Невзлин в 2003 году уехал в Израиль и получил местное гражданство, попытки российских властей добиться его выдачи были отклонены израильскими судами в 2007-08 годах, и со временем эта история утихла.

Учитывая это, Нетаньяху вполне мог опасаться, что россияне запросят экстрадицию Невзлина в обмен на содействие в обмене украинских пленных. К слову, Израиль редко выдает своих граждан другим странам.

Тем не менее, по информации РБК-Украина, основным смыслом нынешнего визита Нетаньяху будет именно его возможное посредничество в украино-российских переговорах. На недавней встрече с израильскими журналистами и блогерами израильский премьер аккуратно заявил, что ранее отказывался от роли посредника, но теперь готов снова изучить такую возможность. Интерес Украины в привлечении Нетаньяху очевиден – он один из немногих мировых лидеров, способных говорить с Владимиром Путиным абсолютно на равных.

Нетаньяху непрерывно возглавляет израильское правительство с 2009 года. За это время чиновник нанес в РФ около 15 визитов, а также несколько раз принял Владимира Путина на израильской земле. И это не говоря об их многочисленных встречах на полях международных саммитов.

Поездка Нетаньяху в Москву в начале этого года была посвящена теме ближневосточного конфликта. Израильский премьер жаловался на то, что Иран наращивает свое военное присутствие в соседней с Израилем Сирии, что, по его мнению, угрожает безопасности его страны. Нетаньяху также один из немногих глав государств, регулярно посещающих Россию на помпезных празднованиях 9 мая. Он пригласил Путина приехать в Иерусалим в начале сентября на открытие памятника, посвященного блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны.

Более того, Нетаньяху активно использует образ Путина в своей предвыборной агитации. В Израиле сейчас в разгаре избирательная кампания на досрочных парламентских выборах. После предыдущих выборов в апреле этого года партия Нетаньяху "Ликуд" не смогла договориться с партнерами о создании коалиции, и было принято решение провести повторное голосование, назначенное на 17 сентября. По данным соцопросов, "Ликуд" может потерять несколько мест в Кнессете и, следовательно, оказаться в оппозиции. Это и стимулирует Нетаньяху к рискованным агитационным приемам.

В конце июля на здании штаб-квартиры "Ликуд" появились плакаты высотой в несколько этажей, на которых Нетаньяху жмет руку президенту США Дональду Трампу, президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди. Фото сопровождаются подписью "Нетаньяху: в другой лиге", которая символизирует, что нынешний израильский премьер в политическом смысле на голову выше всех своих конкурентов и стоит вровень с главными мировыми лидерами. Плакат с Путиным вызвал в самом Израиле неоднозначную реакцию, как из-за одиозности российского президента, так и из-за того, что он появился в разгар репрессий против протестующих в Москве.

Визит в Украину для Нетаньяху важен как раз в рамках избранной предвыборной тактики, чтобы показать себя миротворцем, которого привлекают к урегулированию одного из самых резонансных вооруженных конфликтов на планете. Кроме того, по информации РБК-Украина, поездку в Киев поддерживала супруга израильского премьера, Сара Бен-Ацри, которая давно помогает одному из украинских детских домов.

Спорные вопросы

Естественно, украино-российские отношения будут не единственной темой переговоров Нетаньяху с Зеленским. Тем более что в последние годы между Израилем и Украиной далеко не все было гладко.

В частности, острый конфликт случился в конце 2016 года, когда Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, призывающую Израиль прекратить строительство поселений на территории Западного берега реки Иордан. В ответ Нетаньяху в срочном порядке отменил запланированный визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль.

В первой половине этого года украино-израильские отношения обострились из-за массовых отказов Израиля впускать к себе украинских граждан, мотивируя это борьбой с нелегальной миграцией. Количество отказов измерялось тысячами. Украина в ответ применяла против граждан Израиля зеркальные меры, пусть и не в таких масштабах, а в феврале МИД даже намекал на возможность отмены безвизового режима с Израилем из-за этой ситуации. Впрочем, в июле глава МВД Арсен Аваков подписал со своим израильским коллегой декларацию, которая должна решить данную проблему.

На переговорах Нетаньяху и Зеленского, очевидно, также будет поднят вопрос ратификации Кнессетом соглашения о свободной торговле с Украиной, подписанного в январе этого года. 7 августа ратифицированный Верховной радой документ, который активно продвигала парламентская группа по сотрудничеству между Украиной и Израилем, был подписан Владимиром Зеленским, для его вступления в силу необходимо лишь решение израильского парламента, которое, очевидно, последует после досрочных выборов.

Помимо этого, по информации издания, на переговорах будут поднят вопрос поставок в Украину нелетальных средств обеспечения и систем связи для армии, а также взаимного сотрудничества в сфере образования и медицины.