Бризолі з м'ясною начинкою: рецепт простої страви для легкого сніданку, обіду чи вечері

Що потрібно для бризолей з м'ясом

Для того, щоб приготувати бризолі, потрібні такі продукти:

фарш - 350 г;

яйця - 5-6 шт.;

цибуля - 1 шт.;

майонез - 1 ст. л.;

сметана - 2 ст. л.;

сушений часник - 1 ч. л.;

сир - 50-70 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати бризолі з м'ясом

На один млинець для бризолей потрібно одне яйце. Яйця можна збивати всі разом і розділити масу на шість частин, або ж збивати кожне яйце окремо, додавши до маси сіль та перець до смаку.

Збити яйця потрібно до однорідної консистенції, щоб маса злегка посвітлішала. В цей час потрібно розігріти пательню, вливши на поверхню трохи олії.

Збийте яйця для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Влийте яйце, похитайте пательню так, щоб маса заповнила всю поверхню, а млинець був тоненьким. Присмажте яєчний млинець з кожного боку до рум'яної скоринки.

Посмажте млинці для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Перекладіть млинці на тарілку і приготуйте начинку. радять обирати курячий фарш - він досить швидко готується. Також можна приготувати фарш самостійно.

До фаршу потрібно натерти очищену цибулю - або ж перемолоти її в м'ясорубці чи дрібно нарізати. Додайте сіль та перець до фаршу, відповідно до своїх смакових вподобань.

В іншій мисці приготуйте соус для бризолей - для цього потрібно з'єднати сметану з майонезом і сушеним часником. Рівномірно викладіть фарш на кожен млинець, а зверху змастіть соусом.

Розподіліть начинку для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Зверху, за бажанням, присипте начинку частиною натертого сиру. Після цього скрутіть млинці в рулетик і викладіть в форму для запікання, встелену пергаментом.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте бризолі впродовж 10 хвилин. Після цього присипте страву натертим сиром і запікайте ще протягом 10 хвилин.