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Манники з сиром і родзинками: рецепт повітряної страви для легкої вечері

Середа 17 липня 2024 18:30
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Манники з сиром і родзинками: рецепт повітряної страви для легкої вечері Як готувати манники з родзинками і сиром (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Манники, які, певно, отримали свою назву завдяки головному інгредієнту - манній каші - традиційна українська страва. Зовні манники нагадують пиріжків овальної форми, а всередині дуже ніжні та повітряні.

Про те, як приготувати манники з родзинками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для манників з родзинками і сиром

Щоб приготувати манники для легкої літньої вечері або сніданку, потрібні такі продукти:

  • манка - 6 ст. л.;
  • молоко - 0,5 л;
  • родзинки - 50 г;
  • сир - 150 г;
  • яйце - 1 шт.;
  • борошно - 2-4 ст. л.;
  • сіль - дрібка;
  • цукор - 2 ст. л.;
  • ванільний цукор - 5 г;
  • олія - для смаження.

Як готувати манники з сиром і родзинками

Почніть приготування манників з начинки. Для цього в невеликій мисці залийте родзинки гарячою водою на хвилин 5. Також родзинки можна просто обробити кип'ятком.

Після цього злийте рідину і розкладіть родзинки на серветці, щоб прибрати зайву вологу.

Перекладіть сир в глибоку миску, додайте 1 ст. л. звичайного цукру і весь підготовлений ванільний цукор. Відділіть жовток від білка, додайте жовток до сиру.

Після цього ретельно розімніть всі інгредієнти начинки, перемішуючи їх. Жовток потрібен, щоб начинка краще трималася і не розвалювалася.

Після цього додайте родзинки - і ще раз вимішайте начинку. Замість родзинок також можна додавати курагу або чорнослив.

Манники з сиром і родзинками: рецепт повітряної страви для легкої вечері

Приготуйте начинку для манників (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготування манного тіста спочатку потрібно зварити манку. Влийте холодне молоко в каструлю, всипте 1 ст. л. цукру і сіль. Доведіть молоко до кипіння на невеликому вогні, постійно помішуючи.

Після цього поступово всипте манну крупу, не перестаючи мішати молоко. Це допоможе уникнути грудочок і, відповідно, рівномірно приготувати кашу.

Манники з сиром і родзинками: рецепт повітряної страви для легкої вечері

Приготуйте манну кашу для манників (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того, щоб зліпити манники, манна каша повинна бути густою і гарячою. Тому каструлю необхідно накрити кришкою під час приготування манного тіста.

Насипте в глибоку тарілку борошно, зачерпніть столовою ложкою манну кашу і перекладіть в борошно. За один раз можна зліпити не більше двох манників - каша швидко холоне і більшу кількість зліпити вкрай складно.

Манники з сиром і родзинками: рецепт повітряної страви для легкої вечері

Перекладіть манну кашу в борошно (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Сформуйте з кульки манної каші паляничку, викладіть в середину 1 ч. л. сирної начинки. Швидко заліпіть краї манника, сховавши начинку. Сформуйте зі зліпленого манника "пиріжок".

Для обсмаження манників необхідно добре розігріти пательню з достатньою кількістю олії. Викладіть манники і обсмажте їх до легенької рум'яної скоринки з кожного боку, на середньому вогні.

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