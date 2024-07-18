Несолодкі кекси з овочами і тунцем: рецепт ситного перекусу за 20 хвилин

Такі кекси з овочами та тунцем - чудовий та простий варіант для легкого сніданку або перекусу. А метод приготування - запікання продуктів в лаваші, заливши яєчною сумішшю - значно скорочує час приготування.

Про те, як приготувати несолодкі кекси з овочами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Що потрібно для кексів з овочами з тунцем

Для того, щоб приготувати такі овочеві кекси для перекусу, потрібні наступні інгредієнти:

лаваш - 1-2 листи;

молоко або вершки - 150 мл;

яйця - 2-3 шт.;

консервований тунець - 1 баночка;

помідор - 1 шт. (або 6 помідорів чері);

оливки без кісточок - 12 шт.;

консервована кукурудза - 7-8 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

зелена цибуля - до смаку.

Як готувати кекси з лаваша та з овочами

Замішувати повноцінне тісто для цих кексів не потрібно, адже основою для кексів є лаваш.

Для цього скручений у рулет лаваш розріжте на згорнуті смужки, завширшки трохи більше, ніж висота формочок для кексів.

Наріжте лаваш для кексів (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Розгорніть смужку, а потім згорніть у циліндр так, щоб залишалося місце для начинки. Поставте циліндри з лаваша в форми для кексів, за необхідності виклавши в форми паперову основу.

Зазвичай, паперова основа потрібна для металевих формочок - щоб кекси можна було легко дістати. Для силіконових формочок використовувати паперову основу не обов'язково.

Поставте лавашеві трубочки в форми для кексів (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Злийте з тунця рідину, злегка розімніть його виделкою і рівномірно викладіть всередину трубочок з лаваша.

З консервованої кукурудзи також потрібно злити рідину. Після цього викладіть кукурудзу на тунця. На один кекс потрібно приблизно 0,5 ст. л. кукурудзи.

Оливки потрібно розрізати навпіл і викласти по дві половинки в один кекс. Тобто, для одного кексу потрібна одна оливка.

Помийте помідор, витріть його серветкою і розріжте на скибочки. Викладіть по одній скибочці в кожен кекс. Також можна використовувати помідори чері - тоді їх можна розрізати навпіл або на четвертинки.

Приготуйте заливку для кексів. Для цього потрібно з'єднати молоко з вершками, збивши інгредієнти до однорідної консистенції. За бажанням, можна додати сіль та перець до смаку.

Помийте зелену цибулю, приберіть з неї вологу - і подрібніть стебла. Всипте цибулю до заливки, перемішайте суміш. За бажанням також можна додати кріп, петрушку, руколу чи іншу улюблену зелень.

Після цього рівномірно розлийте яєчну заливку по кексах. Під час запікання заливка підійматиметься.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кекси протягом 15-20 хвилин. Зачекайте, доки кекси злегка охолонуть - і можна пригощатися.