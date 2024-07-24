Бризоли с мясной начинкой: рецепт простого блюда для легкого завтрака, обеда или ужина

Бризоли - простое и одновременно вкусное блюдо, состоящее из завернутого в тонкие коржи, лаваш или блины фарша. В этом рецепте тонкие блины делаются исключительно из яиц, а затем запекаются с соусом.
О том, как готовить бризоли с мясной начинкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Для того чтобы приготовить бризоли, нужны следующие продукты:
На один блинчик для брызолей нужно одно яйцо. Яйца можно сбивать все вместе и разделить массу на шесть частей, или сбивать каждое яйцо отдельно, добавив в массу соль и перец по вкусу.
Взбить яйца нужно до однородной консистенции, чтобы масса слегка посветлела. В это время нужно разогреть сковороду, влив на поверхность немного растительного масла.
Взбейте яйца для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Влейте яйцо, покачайте сковороду так, чтобы масса заполнила всю поверхность, а блин был тоненьким. Поджарьте яичный блинчик с каждой стороны до румяной корочки.
Пожарьте блинчики для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Переложите блины на тарелку и приготовьте начинку. Советуют выбирать куриный фарш - он довольно быстро готовится. Также можно приготовить фарш самостоятельно.
В фарш нужно натереть очищенный лук - или перемолоть его в мясорубке или мелко нарезать. Добавьте соль и перец в фарш в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.
В другой миске приготовьте соус для бризолей - для этого нужно соединить сметану с майонезом и сушеным чесноком. Равномерно выложите фарш на каждый блинчик, а сверху смажьте соусом.
Распределите начинку для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Сверху по желанию присыпьте начинку частью натертого сыра. После этого скрутите блины в рулетик и выложите в форму для запекания, устланную пергаментом.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бризоли в течение 10 минут. После этого присыпьте блюдо натертым сыром и запекайте еще в течение 10 минут.
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