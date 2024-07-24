Бризоли с мясной начинкой: рецепт простого блюда для легкого завтрака, обеда или ужина

Что нужно для бризолей с мясом

Для того чтобы приготовить бризоли, нужны следующие продукты:

фарш - 350 г;

яйца - 5-6 шт.;

лук - 1 шт.;

майонез - 1 ст. л.;

сметана - 2 ст. л.;

сушеный чеснок - 1 ч. л.;

сыр - 50-70 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить бризоли с мясом

На один блинчик для брызолей нужно одно яйцо. Яйца можно сбивать все вместе и разделить массу на шесть частей, или сбивать каждое яйцо отдельно, добавив в массу соль и перец по вкусу.

Взбить яйца нужно до однородной консистенции, чтобы масса слегка посветлела. В это время нужно разогреть сковороду, влив на поверхность немного растительного масла.

Взбейте яйца для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Влейте яйцо, покачайте сковороду так, чтобы масса заполнила всю поверхность, а блин был тоненьким. Поджарьте яичный блинчик с каждой стороны до румяной корочки.

Пожарьте блинчики для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Переложите блины на тарелку и приготовьте начинку. Советуют выбирать куриный фарш - он довольно быстро готовится. Также можно приготовить фарш самостоятельно.

В фарш нужно натереть очищенный лук - или перемолоть его в мясорубке или мелко нарезать. Добавьте соль и перец в фарш в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

В другой миске приготовьте соус для бризолей - для этого нужно соединить сметану с майонезом и сушеным чесноком. Равномерно выложите фарш на каждый блинчик, а сверху смажьте соусом.

Распределите начинку для бризолей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Сверху по желанию присыпьте начинку частью натертого сыра. После этого скрутите блины в рулетик и выложите в форму для запекания, устланную пергаментом.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бризоли в течение 10 минут. После этого присыпьте блюдо натертым сыром и запекайте еще в течение 10 минут.