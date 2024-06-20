Смертоносні істоти, схожі на медуз, можуть заполонити популярні пляжі: ось як вони виглядають

Активне поширення морських створінь

Португальського військового кораблика часто називають медузою, але насправді це різновид сифонофорів - групи тварин, тісно пов'язаних з ними.

Вони дрейфують непоміченими, на 5-10 сантиметрів нижче за поверхню. Лише один укус їх гігантських щупалець, які можуть сягати до 48 метрів, може залишити плавця в агонії, та навіть убити.

Португальські кораблики можуть з'явитися на британських пляжах (фото: dailystar.co.uk)

Наразі вони поширені в усіх тропічних і субтропічних морях та у теплих водах відкритого океану.

Експерти вважають, що наступним портом цих істот стануть курорти на заході та на південному узбережжі Великобританії. З наступного тижня у багатьох частинах країни буде сонячно, і температура буде спекотніша, ніж зазвичай, оскільки налетить північноафриканський шлейф.

Температура у Великій Британії може злетіти до виснажливих 30 градусів (фото: dailystar.co.uk)

Різкий стрибок ртуті та стрімке потепління води у морі може змусити жахливих істот наблизитися до берегів Великобританії. Вони вже з'явилися цього тижня у Джерсі.

Один Португальський корабель був помічений на пляжі Греве д'Азетт на південно-східному узбережжі, а інший - у затоці Уен на півдні острова. Берегова охорона Джерсі попередила людей не торкатися до них.

Смертоносність морської істоти

Відомий випадок, коли 69-річна Марія Фуркас померла від укусу одного з Португальських корабликів у праву ногу, коли плавала зі своєю сестрою на Сардинії у 2010 році.

А у липні 2018 року 13-річна Веріті Стейнтон в агонії вилізла з моря з "опіками" по всьому тілу після жахливого нападу цієї істоти в Мейблторпі, Лінкольншир.

"Вона почала кричати, що її вжалила медуза, і я побігла до берега. Щупальця обвили її тіло, руки та пальці" - згадує Крістіна, шокована ситуацією мама постраждалої дівчинки.

Жінка розказала, що щупальця істоти дуже довгі та білі. Її дочка зняла їх з себе, доки одна з подруг пішла за рятівником.

"У неї були сильні укуси на стегнах і висипи на ногах. Коли моя дочка бігла, кричачи від болю, що її вжалили, до неї підійшла жінка і сказала: це не медуза" - згадує деталі вражена жінка.

Португальські кораблики можуть бути смертельними для літніх людей (фото: dailystar.co.uk)

"Зазвичай від віку ужаленої людини залежить, чи потрібна їй медична допомога" - заявила представниця берегової охорони Бріксема в Девоні.

Суспільство охорони морського середовища заявило, що зростання кількості медуз і португальських корабликів біля британського узбережжя більше не можна ігнорувати.

"Наше національне дослідження показує значне нещодавнє зростання чисельності деяких видів медуз у морях Великобританії, особливо бочкових медуз. Запитання на мільйон доларів: чому це відбувається? Наразі ми просто не знаємо" - кажуть представники суспільства охорони морського середовища