Смертоносные существа, похожие на медуз, могут заполонить популярные пляжи: вот как они выглядят

Активное распространение морских созданий

Португальского военного кораблика часто называют медузой, но на самом деле это разновидность сифонофоров - группы животных, тесно связанных с ними.

Они дрейфуют незамеченными, на 5-10 сантиметров ниже поверхности. Лишь один укус их гигантских щупалец, которые могут достигать 48 метров, может оставить пловца в агонии, и даже убить.

Португальские кораблики могут появиться на британских пляжах (фото: dailystar.co.uk)

В настоящее время они распространены во всех тропических и субтропических морях и теплых водах открытого океана.

Эксперты считают, что следующим портом этих существ станут курорты на западе и южном побережье Великобритании. Со следующей недели во многих частях страны будет солнечно, и температура будет более жаркой, чем обычно, поскольку налетит североафриканский шлейф.

Температура в Великобритании может взлететь до изнуряющих 30 градусов (фото: dailystar.co.uk)

Резкий скачок ртути и стремительное потепление воды в море может заставить ужасных существ приблизиться к берегам Великобритании. Они уже появились на этой неделе в Джерси.

Один португальский корабль был замечен на пляже Греве д'Азетт на юго-восточном побережье, а другой - в заливе Уэн на юге острова. Береговая охрана Джерси предупредила людей не прикасаться к ним.

Смертоносность морского существа

Известен случай, когда 69-летняя Мария Фуркас умерла от укуса одного из португальских корабликов в правую ногу, когда плавала со своей сестрой на Сардинии в 2010 году.

А в июле 2018 года 13-летняя Верити Стейнтон в агонии вылезла из моря с "ожогами" по всему телу после ужасного нападения этого существа в Мейблторпе, Линкольншир.

"Она начала кричать, что ее ужалила медуза, и я побежала к берегу. Щупальца обвили ее тело, руки и пальцы" - вспоминает Кристина, шокированная ситуацией мама пострадавшей девочки.

Женщина рассказала, что щупальца существа очень длинные и белые. Ее дочь сняла их с себя, пока одна из подруг пошла за спасателем.

"У нее были сильные укусы на бедрах и сыпи на ногах. Когда моя дочь бежала, крича от ужалившей ее боли, к ней подошла женщина и сказала: это не медуза" - вспоминает детали пораженная женщина.

Португальские кораблики могут быть смертельными для престарелых (фото: dailystar.co.uk)

"Обычно от возраста ужаленного человека зависит, нужна ли ему медицинская помощь" - заявила представительница береговой охраны Бриксема в Девоне.

Общество охраны морской среды заявило, что рост числа медуз и португальских корабликов у британского побережья больше нельзя игнорировать.

"Наше национальное исследование показывает значительный недавний рост численности некоторых видов медуз в морях Великобритании, особенно бочковых медуз. Вопрос на миллион долларов: почему это происходит? Пока мы просто не знаем" - говорят представители общества охраны морской среды.