Британець вигадав незвичайний спосіб зібрати гроші на розмінування України: що відомо

Британець Том Хашемі має намір проїхати з Лондона до Львова велосипедом, щоб зібрати гроші для розмінування території України. Крім того, таким чином він хоче привернути увагу уряду до посилення підтримки нашої держави.

Про це повідомляють на сайті Львівської міської ради.

Що саме планує британець

Том Хашемі - генеральний директор компанії, яка працює в Лондоні та Львові, хоче здійснити велосипедну подорож через всю Європу, щоб зібрати кошти на розмінування території України. Відстань складає близько 2 000 кілометрів.

Том Хашемі (фото: castfromclay)

Протягом року повномасштабної війни його компанія неодноразово допомагала Україні донатами, медикаментами та надавала підтримку іншими способами.

"Велозаїзд - це ще один крок, який я можу і хочу зробити для України. Я почув про проблему із замінуванням, від якої часто страждають, помирають діти. Я маю 5-річного сина, тому ця проблема мене особисто дуже зачепила", - пояснює свій вибір Том.

Перед собою чоловік поставив відразу декілька цілей. Перша - це зібрати 20 000 фунтів, яких вистачить на видалення близько 40 нерозірваних мін і снарядів.

А інша ціль є суто політичною: привернути увагу британських посадовців і політиків до України. Зокрема, Том хоче привезти меру Львова листи від урядовців з Лондону та навпаки. Таким чином він хоче посилити співпрацю двох держав на місцевому рівні.

Поїздка розпочнеться 28 квітня. Том планує подолати всю відстань за 14 днів.