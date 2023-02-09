ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти Україні

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 18:31
Фінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти Україні Колаж РБК-Україна: Вілле Хаапасало відкрив у Гельсінкі український фуд-корт
Автор: Володимир Костирін

Фінський актор і телеведучий Вілле Хаапасало, який запам'ятався широкій аудиторії своїми ролями у російських фільмах "Зозуля" та "Особливості національного полювання/рибалки", після повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрив бізнес у країні-агресорі та зараз допомагає українським дітям.

Як зірка російських фільмів із Фінляндії підтримує українців - читайте у матеріалі нижче.

50-річний актор і ведучий відкрив у Гельсінкі фуд-корти, де продають борщ та пироги, приготовані за українським рецептом. Певний відсоток із реалізації кожної страви Хаапасало спрямовує на благодійність для допомоги дітям з України, які постраждали від російської агресії.

Так, знаменитість зараз відкрив пекарню, запустив у столиці Фінляндії мережу хачапурних, а український вагончик-кафе запрацював на залізничному вокзалі Гельсінкі.

Фінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти УкраїніФінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти УкраїніФінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти Україні

Вілле Хаапасало відкрив фуд-корт з українськими стравами у Гельсінкі (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

"Ласкаво просимо та скуштувати чудові українські смаколики, такі, як борщ (м'ясний чи овочевий) з папушком (10 євро) та солоні і солодкі пироги (3 євро)! Їжу готуємо ми, українці. А 2 євро з кожного супу та 0,50 євро з пирога підуть на благодійність на допомогу дітям в Україні, які цього потребують", - розповів Хаапасало у своєму Facebook.

Кіноактор почав займатися пекарською справою ще на початку пандемії коронавірусу, навесні 2020 року. Його хлібобулочний бізнес у Фінляндії став добре розвиватись.

Фінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти Україні

Вілле Хаапасало поставив кіно "на паузу" і став пекарем (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

Цієї зими Вілле розпитав в українців, які приїхали до міста Пуумала, рецепти улюблених страв, і разом вони приготували цю смакоту. Так було вирішено відкрити новий український вагончик-кафе, пояснює знаменитість журналістам Yle.

"Вже за пів години до початку тут (перед залізничним вокзалом Гельсінкі, - Ред.) була черга", - каже він.

Фінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти УкраїніФінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти Україні

Черга до фуд-корту з українськими стравами (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

Страви викликали певний ажіотаж - надвечір було приготовлено понад 600 порцій борщу та трохи більше пирогів.

"Якщо буде попит, запустимо мережі. Я чув, що в деяких інших містах вже питали про подібне", - поділився думками Хаапасало.

Відео: Вілле Хаапасало продає борщ із пирогами в Гельсінкі, і частину грошей передає українським дітям

Раніше повідомлялося, що відомого російського актора звільнили з роботи через проукраїнську позицію.

А також перед цим ми розповідали, що зірка серіалу "Кухня" залишилася без роботи через антивоєнні висловлювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу актори Финляндия благотворительность поддержка Украины