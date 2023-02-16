Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до України: перші фото і відео
Відомий ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон приїхав до України. Відомо, що в Україні він залишиться до 19 лютого.
Про візит повідомила українська режисерка Катерина Чепура у Facebook.
Мета візиту
Зараз артист перебуває в Києві. Глісон планує зустрітись з українськими військовими.
Також артист вже провів зустріч з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, а гроші з цього заходу передадуть на допомогу українській армії.
Пізніше, о 17:00 в театрі відбудеться благодійний кіноінтенсив. Вилучені кошти спрямують на придбання вантажівки для мінометників.
Джек Глісон приїхав у Київ (facebook.com/kateryna.chepura)
В інтервʼю "Украина сейчас" актор зізнався, що йому приємно, що його запросили до Києва.
"Я в Україні тільки 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім на поїзді до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже душею тішуся з того, що немає снігу", - сказав Глісон.
Також він зазначив, що актори повинні використовувати "свій профіль знаменитості", щоб привернути увагу до війни в Україні.
Як допомагає ЗСУ
Актор разом з друзями привіз пікап для ЗСУ.
Окрім того, нещодавно Глісон виставив на аукціон статуетку свого персонажа, щоб допомогти Україні. Виручені кошти будуть направлені на купівлю тепловізора для 5-го окремого штурмового полку.
Джек Глісон (GettyImages)
Раніше до України приїжав голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм. Відомо, що він зустрівся з лікарями через погане самопочуття.
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