Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до України: перші фото і відео

Відомий ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон приїхав до України. Відомо, що в Україні він залишиться до 19 лютого.

Мета візиту

Зараз артист перебуває в Києві. Глісон планує зустрітись з українськими військовими.

Також артист вже провів зустріч з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, а гроші з цього заходу передадуть на допомогу українській армії.

Пізніше, о 17:00 в театрі відбудеться благодійний кіноінтенсив. Вилучені кошти спрямують на придбання вантажівки для мінометників.

Джек Глісон приїхав у Київ (facebook.com/kateryna.chepura)

В інтервʼю "Украина сейчас" актор зізнався, що йому приємно, що його запросили до Києва.

"Я в Україні тільки 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім на поїзді до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже душею тішуся з того, що немає снігу", - сказав Глісон.

Також він зазначив, що актори повинні використовувати "свій профіль знаменитості", щоб привернути увагу до війни в Україні.

Як допомагає ЗСУ

Актор разом з друзями привіз пікап для ЗСУ.

Окрім того, нещодавно Глісон виставив на аукціон статуетку свого персонажа, щоб допомогти Україні. Виручені кошти будуть направлені на купівлю тепловізора для 5-го окремого штурмового полку.

Джек Глісон (GettyImages)