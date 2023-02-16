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Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до України: перші фото і відео

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Четвер 16 лютого 2023 13:45
Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до України: перші фото і відео Джек Глісон приїхав до Києва (фото: кадр з "Гри Престолів")
Автор: Тетяна Самарук

Відомий ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон приїхав до України. Відомо, що в Україні він залишиться до 19 лютого.

Про візит повідомила українська режисерка Катерина Чепура у Facebook.

Мета візиту

Зараз артист перебуває в Києві. Глісон планує зустрітись з українськими військовими.

Також артист вже провів зустріч з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, а гроші з цього заходу передадуть на допомогу українській армії.

Пізніше, о 17:00 в театрі відбудеться благодійний кіноінтенсив. Вилучені кошти спрямують на придбання вантажівки для мінометників.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; Джек Глісон приїхав до України: перші фото і відеоДжек Глісон приїхав у Київ (facebook.com/kateryna.chepura)

В інтервʼю "Украина сейчас" актор зізнався, що йому приємно, що його запросили до Києва.

"Я в Україні тільки 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім на поїзді до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже душею тішуся з того, що немає снігу", - сказав Глісон.

Також він зазначив, що актори повинні використовувати "свій профіль знаменитості", щоб привернути увагу до війни в Україні.

Як допомагає ЗСУ

Актор разом з друзями привіз пікап для ЗСУ.

Окрім того, нещодавно Глісон виставив на аукціон статуетку свого персонажа, щоб допомогти Україні. Виручені кошти будуть направлені на купівлю тепловізора для 5-го окремого штурмового полку.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; Джек Глісон приїхав до України: перші фото і відео

Джек Глісон (GettyImages)

Раніше до України приїжав голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм. Відомо, що він зустрівся з лікарями через погане самопочуття.

Також вдруге під час війни приїжав Лієв Шрайбер - голівудська зірка з українським корінням

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Джек Глісон Игра престолов