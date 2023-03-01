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Британец придумал необычный способ собрать деньги на разминирование Украины: что известно

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Львов, Среда 01 марта 2023 12:22
Британец придумал необычный способ собрать деньги на разминирование Украины: что известно Британец собирает деньги на разминирование Украины (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Британец Том Хашеми намерен проехать из Лондона во Львов на велосипеде, чтобы собрать деньги для разминирования территории Украины. Кроме того, таким образом, он хочет привлечь внимание правительства к усилению поддержки нашего государства.

Об этом сообщают на сайте Львовского городского совета.

Что именно планирует британец

Том Хашеми - генеральный директор компании, которая работает в Лондоне и Львове, хочет совершить велосипедное путешествие через всю Европу, чтобы собрать средства на разминирование территории Украины. Расстояние составляет около 2 000 километров.

Британец придумал необычный способ собрать деньги на разминирование Украины: что известно

Том Хашеми (фото: castfromclay)

В течение года полномасштабной войны его компания неоднократно помогала Украине донатами, медикаментами и оказывала поддержку другими способами.

"Велозаезд - это еще один шаг, который я могу и хочу сделать для Украины. Я услышал о проблеме с заминированием, от которой часто страдают, умирают дети. У меня 5-летний сын, поэтому эта проблема меня лично очень задела", - объясняет свой выбор Том.

Перед собой мужчина поставил сразу несколько целей. Первая - это собрать 20 000 фунтов, которых хватит на удаление около 40 неразорванных мин и снарядов.

А другая цель сугубо политическая: привлечь внимание британских чиновников и политиков к Украине. В частности, Том хочет привезти мэру Львова письма от членов правительства из Лондона и наоборот. Таким образом он хочет усилить совместную работу двух государств на местному ровне.

Поездка начнется 28 апреля. Том планирует преодолеть все расстояние через 14 дней.

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