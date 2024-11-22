Брежнєва зі сльозами на очах заговорила про розлучення з Меладзе і висловилася про нові стосунки

Співачка Віра Брежнєва висловилася про те, як пережила розлучення з композитором Костянтином Меладзе, а також розповіла про нові стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-проєкту Раміни Есхакзай "30+".

Так, зі слів співачки, її розлучення сталося саме в той час, коли почалася повномасштабна війна.

Вона порадила тим, хто переживає розрив з коханою людиною, дати собі час на відновлення. Особливо важливо не поспішати з новими стосунками.

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"Хочу порадити всім, хто проходить через розлучення чи розставання після довгих років, - не йти одразу у нові стосунки. Потрібен час. Найкраще, що можна зробити, - це дати собі час оговтатися. Неважливо, хто був ініціатором розриву. Для двох сторін це процес. Для когось складніший, для когось легший. У мене це був складний етап", - зізналась виконавиця.

Віра Брєжнєва не змогла стримати емоцій, згадуючи своє розлучення з Костянтином Меладзе. Зірка зізналася, що після цього була впевнена, що більше не зможе знайти справжнє кохання.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

"У 40 років розлучення - це не кінець життя. Хоча, коли я розлучалася, я думала, що все, що я нікого не зустріну, нікому не буду потрібна, що я застара для стосунків. Я навіть не знала, чи зможу закохатися", - розповіла артистка.

Зірка додала, що зараз дуже щаслива і наповнена коханням, однак заміж не поспішає, "бо там вже була".

"Для того щоб вийти заміж, зробити разом цей крок, треба дійсно гарно пізнати одне одного. Іноді ми поспішаємо і, на жаль, розуміємо це вже у шлюбі, а треба було “на березі” домовитися і зрозуміти, чи йдемо ми паралельно. Для мене зараз цінність - не шлюб, а круті стосунки", - висловилася Віра.

Що відомо про шлюб Брежнєвої з Меладзе

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе жили в шлюбі від жовтня 2015 року. Влітку 2022 року почали ширитися чутки, що знамените подружжя розлучилося.

Подейкували, що причиною цього стали різні погляди на війну в Україні. Якщо ж виконавиця засудила російське вторгнення та зайнялася волонтерством, то композитор обрав мовчання.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: facebook.com/BrezhnevaVera)

Кілька місяців тому артистка натякнула, що більше не самотня. Хоча свого обранця вона поки не показує громадськості.

А нещодавно у мережі оприлюднили кадри, на яких виконавиця засвітилася в компанії загадкового чоловіка. Чи є цей чоловік обранцем Брежнєвої, чи просто її приятелем - невідомо.