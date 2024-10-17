Після розлучення з Меладзе Брежнєва засвітилася у компанії загадкового чоловіка (фото)

Віра Брежнєва, яка минулого року підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе , схоже, розпочала нові стосунки після розриву. У мережі оприлюднили кадри, на яких виконавиця засвітилася в компанії загадкового чоловіка.

Віра Брежнєва з'явилася із загадковим чоловіком на концерті "Океан Ельзи"

Вони разом прийшли на один із п'яти концертів легендарного українського гурту, які відбулися в Палаці спорту з нагоди 30-річчя колективу. Брежнєва виявилася шанувальницею музики "Океанів", і вирішила відвідати подію не сама.

Брежнєву запідозрили у нових стосунках (фото: ТСН)

Як можна побачити з фото, Віра з'явилася у чорному пальті, широких штанах, які доповнила кедами. Обличчя вона вирішила заховати за сонцезахисними окулярами та розпущеним волоссям. Тим часом її компаньйон був у спортивному одязі, що складався зі штанів, кросівок, сорочки та куртки.

Проте фанатам наразі доводиться лише здогадуватися, чи є цей чоловік обранцем Брежнєвої, чи просто її приятелем. Джерела повідомляють, що "за руки вони не трималися".

Брежнєва і її загадковий компаньйон (фото: ТСН)

Що відомо про особисте життя Віри Брежнєвої

Минулого року співачка підтвердила, що розлучилася з російським композитором грузинського походження Костянтином Меладзе. Після цього вона не надто активно висловлювалася на тему особистого життя.

Але нещодавно у мережі зірка натякала на зміни, публікуючи фото красивих квітів. У підписі до одного з кадрів вона зазначила, що "може й сама собі купити квіти, але тепер у цьому немає потреби, оскільки він зробить це за неї".

Брежнєва має доньок Софію і Сару, які народилися в її шлюбі з українським бізнесменом Михайлом Кіперманом. За нього вона вийшла заміж у 2006 році. Проте цей союз розпався.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Шлюб із Меладзе тривав з 2015 по 2023 рік. Костянтин, як відомо, ігнорує російську агресію в Україні та продовжує співпрацювати з російськими музикантами. У мережі пліткують, що саме на тлі різних громадянських позицій у їхній родині й стався розкол.