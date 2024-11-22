Брежнева со слезами на глазах заговорила о разводе с Меладзе и высказалась о новых отношениях

Певица Вера Брежнева высказалась о том, как пережила развод с композитором Константином Меладзе, а также рассказала о новых отношениях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск YouTube-проекта Рамины Эсхакзай "30+".

Так, со слов певицы, ее развод произошел именно в то время, когда началась полномасштабная война.

Она посоветовала тем, кто переживает разрыв с любимым человеком, дать себе время на восстановление. Особенно важно не спешить с новыми отношениями.

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"Хочу посоветовать всем, кто проходит через развод или расставание после долгих лет, - не идти сразу в новые отношения. Нужно время. Лучшее, что можно сделать, - это дать себе время оправиться. Неважно, кто был инициатором разрыва. Для двух сторон это процесс. Для кого-то сложнее, для кого-то легче. У меня это был сложный этап", - призналась исполнительница.

Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций, вспоминая свой развод с Константином Меладзе. Звезда призналась, что после этого была уверена, что больше не сможет найти настоящую любовь.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

"В 40 лет развод - это не конец жизни. Хотя, когда я расставалась, я думала, что все, что я никого не встречу, никому не буду нужна, что я плачевная для отношений. Я даже не знала, смогу ли влюбиться", - рассказала артистка.

Звезда добавила, что сейчас очень счастлива и наполнена любовью, однако замуж не спешит, потому что там уже была.

"Для того чтобы выйти замуж, сделать вместе этот шаг, надо действительно хорошо узнать друг друга. Иногда мы спешим и, к сожалению, понимаем это уже в браке, а надо было "на берегу" договориться и понять, идем ли мы параллельно. меня сейчас ценность - не брак, а крутые отношения", - выразилась Вера.

Что известно о браке Брежневой с Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе жили в браке с октября 2015 года. Летом 2022 года начали распространяться слухи, что знаменитые супруги развелись.

Поговаривали, что причиной этого стали разные взгляды на войну в Украине. Если же исполнительница осудила российское вторжение и занялась волонтерством, то композитор выбрал молчание.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: facebook.com/BrezhnevaVera)

Несколько месяцев назад артистка намекнула, что больше не одинока. Хотя своего избранника она пока не показывает общественности.

А недавно в сети обнародовали кадры, на которых исполнительница засветилась в компании загадочного мужчины. Является ли этот мужчина избранником Брежневой или просто ее приятелем - неизвестно.