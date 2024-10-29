Віра Брежнєва повернулася в Україну і змінила професію (відео)

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно засвітилася у компанії загадкового чоловіка на концерті "Океану Ельзи", цього разу здивувала шанувальників знову - вона стала провідницею поїзда "Київ-Жмеринка".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

Справа в тому, що співачка взяла участь у спеціальному проекті від "Укрзалізниці", щоб привітати залізничників із професійним святом, яке відзначатимуть 4 листопада.

"Коли я навчалася у Дніпровському інституті інфраструктури та транспорту (ДІІТ), друзі жартували, що з мене вийде або провідниця, або стрілочниця. Стала співачкою, інститут не закінчила, але любов до залізничного транспорту залишилася зі мною назавжди", - поділилася своїми спогадами співачка.

Також вона погодилася вийти в рейс замість однієї із провідниць. Зірка обрала вагон №3, оскільки співачка має день народження 3-го числа.

У ролику Брежнєва зустрічає пасажирів біля вагона, перевіряє документи та квитки, потім пропонує чай та воду, а також розносить постіль.

Також вона привітала всіх працівників залізниці та подякувала за їхню роботу.

Як відреагували у мережі

Підписники Брежнєвої відразу почали з гумором коментувати відео:

"Ой, я вже бачу новини в ра..ці. Напишуть, що у Вірочки настільки все погано, що пішла у провідниці"

"Дуже позитивне відео, настрій підняли"

"За Жмеринку окремий респект"

"Блакитні тіні, каракулева шапка - це любов"

"Ой не можу, ці блакитні тіні та сині стрілки"

"Дуже крута ідея".

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Де живе Брежнєва після початку війни в Україні

Нагадаємо, що Брежнєва народилася в Україні, у 2002 році стала учасницею популярного гурту "ВІА Гра". Потім розвивала кар'єру сольної співачки у Росії.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Після початку повномасштабного вторгнення деякий час жила в Італії, де волонтерила в одному з пунктів гуманітарної допомоги. Незважаючи на війну в Україні, співачка не відмовилася від своєї творчості російською.

Влітку 2023 року приїхала до Києва. У артистки та її колишнього чоловіка Костянтина Меладзе, з яким вона була у відносинах з 2015 по 2023 рік, у столиці України є нерухомість.

Співачка зараз (фото: instagram.com/ververa)