14-річна донька Віри Брежнєвої відповіла на чутки про пластику обличчя

14-річна донька співачки Віри Брежнєвої Сара відповіла на закиди стосовно пластики обличчя і розповіла про свій догляд.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram дівчини.

Так, після того, як з'явилися нові фото Сари, виникли чутки про можливе хірургічне втручання в її обличчя.

Однак Кіперман спростувала ці припущення, заявивши, що зміни в її зовнішності пов'язані з косметичними процедурами.

Також донька Брежнєвої подякувала батькам за гени.

"Усе природна краса. Спасибі мамі й татові за гени і Богу за процедури з догляду за обличчям. Ніяких філерів, ботокса", - висловилася Сара.

Сара Кіперман (фото: t.me/daisylaisyy/180)

Що відомо про Сару Кіперман

Молодша донька Віри Брежнєвої народилася в шлюбі співачки з бізнесменом Михайлом Кіперманом, з яким вона розлучилася в 2012 році після шести років стосунків.

Наразі молодша спадкоємиця співачки проживає в Європі разом із мамою, тоді як її старша сестра Соня нещодавно закінчила престижний коледж у США.

Сара Кіперман (фото: instagram.com/sswlvix)

14-річна Сара навчається в школі в Італії, а далі планує вступати на спеціальність "дизайнер інтер'єрів" до італійського Інституту Марангоні, який свого часу закінчили Доменіко Дольче і Франко Москіно.

Раніше в мережі обговорювали роман Сари з хлопцем, який старший за неї на сім років. Його звуть Андрій Бенедиктов, і він працює в IT-сфері. Їхні стосунки почалися, коли дівчині було 12 років, за що вона зіштовхнулася з хейтом.

Скріншот

Також дівчину критикували через занадто "дорослі" образи на фотографіях у соцмережах.

Сара Кіперман (фото: instagram.com/sswlvix)