ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Брежнєва відповіла, як відновлюється після розлучення з Меладзе

Вівторок 13 лютого 2024 14:43
UA EN RU
Брежнєва відповіла, як відновлюється після розлучення з Меладзе Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Віра Брежнєва зізналася, як переживає розлучення з композитором і продюсером Костянтином Меладзе.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт виконавиці.

Артистка відповіла, як відновлюється після розлучення

Так, фоловери поцікавилися у знаменитості, як вона відновлюється після розриву з чоловіком.

За словами Віри, для початку потрібно полюбити себе, розвиватися і не стояти на місці.

Брежнєва відповіла, як відновлюється після розлучення з Меладзе

Віра Брежнєва дала поради, як пережити розлучення (фото: instagram.com/ververa)

"Фокус на собі, своєму житті. Полюбити себе. Стати собі кращим партнером, цікавим, щасливим. Рухатися вперед, жити. Втілювати відкладені мрії й бажання", - дала пораду виконавиця.

Нагадаємо, Віра Брежнєва 6 жовтня офіційно підтвердила, що розлучилася з Костянтином Меладзе.

Брежнєва відповіла, як відновлюється після розлучення з Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Про це артистка оголосила, коли презентувала мініальбом з українськомовними піснями "Дякую".

Що саме стало причиною розриву пари, достеменно невідомо.

Раніше Полякова повідомила, що ухвалила важливе рішення щодо 12-річної доньки.

Також відома українська акторка відверто зізналася, чому досі не стала мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віра Брежнєва Костянтин Меладзе Стосунки Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО