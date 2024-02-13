Брежнєва відповіла, як відновлюється після розлучення з Меладзе
Співачка Віра Брежнєва зізналася, як переживає розлучення з композитором і продюсером Костянтином Меладзе.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт виконавиці.
Артистка відповіла, як відновлюється після розлучення
Так, фоловери поцікавилися у знаменитості, як вона відновлюється після розриву з чоловіком.
За словами Віри, для початку потрібно полюбити себе, розвиватися і не стояти на місці.
Віра Брежнєва дала поради, як пережити розлучення (фото: instagram.com/ververa)
"Фокус на собі, своєму житті. Полюбити себе. Стати собі кращим партнером, цікавим, щасливим. Рухатися вперед, жити. Втілювати відкладені мрії й бажання", - дала пораду виконавиця.
Нагадаємо, Віра Брежнєва 6 жовтня офіційно підтвердила, що розлучилася з Костянтином Меладзе.
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)
Про це артистка оголосила, коли презентувала мініальбом з українськомовними піснями "Дякую".
Що саме стало причиною розриву пари, достеменно невідомо.
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